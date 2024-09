Allerta Meteo Trentino: codice giallo per piogge, vento e calo delle temperature

MeteoWeb

Il Dipartimento Protezione civile, foreste e fauna del Trentino ha emesso un’allerta meteo ordinaria (gialla) che si chiuderà alle 24 di sabato 14 settembre. A seguito delle previsioni meteo e idrauliche e in base alle valutazioni effettuate, si ritengono possibili, a partire dal pomeriggio di oggi, mercoledì 11 settembre, soprattutto nella prossima notte, criticità dovute principalmente ad allagamenti e dissesto idrogeologico, ma anche a forti raffiche di vento, grandine, fulmini e precipitazioni abbondanti in poco tempo. I Servizi provinciali competenti – con il prezioso supporto dei Corpi dei Vigili del fuoco volontari – intensificheranno le attività di monitoraggio e seguiranno con attenzione l’evoluzione degli eventi. La popolazione è invitata ad adottare le buone regole di protezione civile, a garanzia della propria sicurezza. Eventuali situazioni di emergenza vanno comunicate al numero unico 112 (per chiunque si trovi sul territorio dei cinque Comuni del Primiero contattare il numero verde 800 112000).

Proprio a partire dal pomeriggio di oggi, una perturbazione atlantica interesserà anche il Trentino, determinando precipitazioni a tratti diffuse, intense e localmente a carattere temporalesco soprattutto nella prossima notte e fino alle ore centrali di domani, giovedì, 12 settembre. Entro il pomeriggio di giovedì sono attesi mediamente 20 – 50 millimetri di pioggia, ma su alcune aree potranno registrarsi accumuli maggiori. Nel pomeriggio di giovedì le temperature subiranno un brusco calo (pari a circa 10 gradi) ed i venti intensificheranno da Nord con freddo foehn in valle; le raffiche di vento potranno localmente superare i 70 chilometri orari anche in valle. Dal pomeriggio di giovedì la quota neve si abbasserà localmente sotto i 1.800 metri, ma con eventuali accumuli scarsi o nulli. Venerdì i freddi venti settentrionali rinforzeranno ulteriormente in montagna e nella notte tra venerdì e sabato le raffiche, in montagna, potranno localmente superare i 120 chilometri orari nelle zone esposte.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.