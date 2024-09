Allerta Meteo Valle d’Aosta: piogge e temporali in arrivo

MeteoWeb

Il Centro funzionale della Regione Valle d’Aosta ha emesso un’allerta meteo gialla per criticità idrogeologica (versanti e torrenti) legata alle piogge forti e valida per la giornata di domani, giovedì 26 settembre, sulla dorsale alpina, nel nord-ovest del territorio regionale. “Domani – si legge – intense correnti sudoccidentali interessano la regione, con precipitazioni diffuse sul settore centrale ed occidentale, sparse sul settore orientale, da fine pomeriggio a carattere di rovescio temporalesco, continue e forti tra la Valgrisenche ed il Gran San Bernardo”.

“Le precipitazioni forti, la cui parte più intensa è prevista dalle 18 di domani, interessando principalmente” la dorsale alpina, “possono innescare problemi alle reti di smaltimento delle acque, allagamenti dei locali interrati, esondazione di rivi secondari, colate detritiche su piccoli bacini montani dell’ordine di alcuni chilometri quadrati, fenomeni di trasporto solido nei tratti montani dei bacini a regime torrentizio (fino a 50-60 chilometri quadrati), cadute di massi e frane superficiali, causando interruzioni temporanee della viabilità, danni localizzati ad infrastrutture, singoli edifici e attività antropiche”.

Domani lo zero termico sarà tra 3.200 e 4.000 metri e la quota neve a 3.000/3.400 metri.

