Allerta Meteo Valle d’Aosta: temporali forti e diffusi

Il Centro funzionale della Regione Valle d’Aosta ha emesso una allerta meteo gialla per temporali forti e diffusi. L’avviso interessa tutta la regione ed è valido fino alle 23.59 di domani, giovedì 5 settembre. “Una saccatura nord-atlantica centrata sulle Isole Britanniche in lenta discesa verso il Golfo di Biscaglia – si legge nel bollettino – favorirà nella notte la formazione di secondo minimo depressionario sul Mar Ligure, foriero di aria molto umida sulla nostra regione con precipitazioni significative che dovrebbero attenuarsi gradatamente nel pomeriggio di domani e cessare dalla serata”.

“I settori maggiormente interessati saranno quelli a confine col Piemonte ma i fenomeni, localmente a carattere di rovescio temporalesco, dovrebbero interessare anche il resto della regione con valori moderatamente più deboli sulla dorsale nord-occidentale”, continua il bollettino.

“Le precipitazioni forti previste dalle prime ore di domani fino al pomeriggio possono innescare problemi alle reti di smaltimento delle acque, allagamenti dei locali interrati, esondazione di rivi secondari, colate detritiche su piccoli bacini montani, fenomeni di trasporto solido, cadute di massi e frane superficiali, causando interruzioni temporanee della viabilità, danni localizzati ad infrastrutture, singoli edifici e attività antropiche“, si legge nel bollettino.

