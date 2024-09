Allerta Meteo Veneto: piogge abbondanti, forti temporali e vento, neve in montagna

MeteoWeb

La Protezione Civile regionale del Veneto ha emesso una nuova allerta meteo, valida dalle ore 18.00 di oggi alle 18.00 di domani, giovedì 12 settembre, nel quale si dichiara lo stato di attenzione per criticità idrogeologica per temporali in tutta la regione, di attenzione per criticità idrogeologica in tutti i bacini eccetto quelli montani, e di attenzione per vento forte su zona costiera e pianura limitrofa, Alto Veneziano, pianura sud orientale, Zone montane/pedemontane. Lo stato di attenzione è da riconfigurare in fase operativa di preallarme o allarme, a seconda dell’intensità del vento.

Sono previste frequenti precipitazioni anche a carattere di rovescio/temporale, più diffuse su zone centro-settentrionali e in estensione anche su gran parte della pianura nel corso di giovedì 12 settembre, con possibili quantitativi di precipitazione abbondanti sulle zone centro-settentrionali. Saranno possibili temporali localmente intensi, specie tra Prealpi e pianura.

È previsto un marcato calo termico nella seconda parte di domani, con limite neve in abbassamento fino intorno a 1500 metri su Dolomiti e 2000/2300 su Prealpi. Rinforzo dei venti tra il pomeriggio di domani e la mattinata di venerdì 13, con venti forti da nord est su costa e pianura limitrofa, Alto Veneziano, pianura sud orientale, e sulle zone montane/pedemontane, con possibili forti raffiche di Foehn nelle valli e sulla pedemontana, specie occidentale.

