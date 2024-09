Allerta Meteo Veneto, peggioramento da stasera: forti piogge e temporali

MeteoWeb

Le previsioni meteo di ARPAV indicano che tra il pomeriggio/sera di oggi e le prime ore di domani, martedì 24 settembre, è previsto un rapido passaggio frontale con precipitazioni a tratti diffuse e fase più significativa tra la serata e le primissime ore di martedì. Saranno probabili anche rovesci e temporali specie tra Prealpi e pianura, dove saranno possibili fenomeni localmente intensi (in particolare forti rovesci anche ripetuti) e quantitativi anche consistenti o localmente abbondanti specie su Prealpi/alta pianura.

Alla luce di tali previsioni, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile del Veneto ha emesso un’allerta meteo gialla valida dalle ore 16.00 di oggi fino alle 6.00 di domani, martedì 24 settembre. Si dichiara: lo stato di attenzione per criticità idrogeologica per temporali in tutta la regione (eccetto sull’Alto Piave bellunese); stato di attenzione per criticità idrogeologica sui bacini del Piave Pedemontano, dell’Adige-Garda e Monti Lessini; dell’Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone e del Basso Brenta-Bacchiglione.

Allerta meteo gialla anche a Venezia

La Protezione Civile del Comune di Venezia informa che, a seguito delle previsioni meteorologiche emesse da ARPAV, che indicano un passaggio frontale che comporterà delle precipitazioni diffuse e la possibilità, dalla serata odierna di lunedì 23 settembre e fino alle le prime ore di martedì 24, di rovesci e temporali localmente intensi, il Centro Funzionale Decentrato della Regione del Veneto ha emesso un’allerta meteo gialla per il rischio idrogeologico per temporali.

