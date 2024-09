Allerta Meteo Veneto: dichiarato lo stato di attenzione per vento forte

MeteoWeb

Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile del Veneto ha emesso un avviso di criticità idrogeologica e idraulica, valido dalle ore 00.00 di martedì 17 settembre alle ore 14.00 di mercoledì 18 settembre in cui si dichiara la fase operativa di attenzione per vento forte su costa, specie centro meridionale, e pianura limitrofa sud orientale da riconfigurare, a livello locale, in Fase operativa di preallarme o allarme a seconda dell’intensità del vento.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

