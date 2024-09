Allerta nell’industria lattiero-casearia: l’influenza aviaria H5N1 minaccia le vacche da latte

MeteoWeb

L’influenza aviaria H5N1, nota per la sua alta patogenicità negli uccelli, ha recentemente alzato la soglia d’allerta nel settore zootecnico, specialmente per quanto riguarda le vacche da latte. Un articolo pubblicato questa settimana su Nature ha messo in luce le modalità di trasmissione del virus tra i bovini, suggerendo che le procedure di mungitura potrebbero essere le principali vie di diffusione del patogeno. La scoperta avviene in un contesto allarmante: nella primavera del 2024, il virus è stato identificato in oltre 190 allevamenti di bovini da latte in almeno 13 stati degli USA.

La diffusione del virus H5N1 tra i bovini

L’epidemia di influenza aviaria H5N1 ha mostrato una rapida espansione, e gli allevamenti di bovini da latte sono stati particolarmente colpiti. La malattia ha sollevato interrogativi sulla sicurezza alimentare e sulle implicazioni economiche per un settore già provato da sfide diverse, dalla gestione della salute animale alla sostenibilità economica. Jürgen Richt, Martin Beer e i loro collaboratori hanno intrapreso uno studio sperimentale per comprendere meglio le modalità di trasmissione del virus H5N1 clade 2.3.4.4b, attualmente circolante negli USA.

La ricerca sperimentale

Nel loro studio, i ricercatori hanno infettato sperimentalmente vitelli e vacche in allattamento per valutare le dinamiche del contagio. Hanno confrontato la sensibilità e la trasmissione in nove vitelli infetti attraverso la cavità orale e nasale, e in tre vacche in lattazione mediante inoculazione delle ghiandole mammarie. Ulteriori tre vacche da latte sono state inoculate con un ceppo di influenza aviaria circolante in Europa, l’H5N1 euDG.

L’infezione nei polpacci ha mostrato una presentazione clinica lieve, con una moderata replicazione virale e assenza di trasmissione ai vitelli co-housed. In contrapposizione, le vacche da latte hanno mostrato segni di grave infezione delle ghiandole mammarie, con febbre, mastite e una riduzione significativa della produzione di latte. I livelli di virus nel latte delle vacche infette sono aumentati drasticamente, mentre non è stata riscontrata alcuna evidenza di infezione sistemica o di diffusione respiratoria nei passaggi nasali.

L’industria lattiero-casearia

Questi risultati sono allarmanti: indicano che le procedure di mungitura e la manipolazione del latte potrebbero essere le vie primarie di trasmissione del virus H5N1 tra i bovini. Questa scoperta solleva importanti interrogativi sulle pratiche di igiene e sicurezza nella mungitura e sulla necessità di implementare protocolli più rigorosi per prevenire la diffusione del virus.

Misure preventive e raccomandazioni

In risposta a queste scoperte, è essenziale che l’industria lattiero-casearia adotti misure preventive. Le pratiche di mungitura dovrebbero essere riesaminate per garantire che non contribuiscano alla trasmissione del virus. Ciò potrebbe includere:

Formazione del Personale : I lavoratori degli allevamenti devono essere formati sulle migliori pratiche igieniche e di sicurezza per evitare il contagio.

: I lavoratori degli allevamenti devono essere formati sulle migliori pratiche igieniche e di sicurezza per evitare il contagio. Monitoraggio Sanitario : Implementare un sistema di monitoraggio regolare per rilevare eventuali segni di infezione nei bovini, in modo da intervenire rapidamente in caso di focolai.

: Implementare un sistema di monitoraggio regolare per rilevare eventuali segni di infezione nei bovini, in modo da intervenire rapidamente in caso di focolai. Attrezzature Sicure : Le attrezzature di mungitura devono essere sanificate regolarmente per ridurre il rischio di contaminazione.

: Le attrezzature di mungitura devono essere sanificate regolarmente per ridurre il rischio di contaminazione. Ricerca Continua: Investire in ulteriori ricerche per comprendere appieno le dinamiche di trasmissione del virus e sviluppare strategie efficaci di controllo e prevenzione.

L’influenza aviaria H5N1 rappresenta una nuova e seria minaccia per il settore delle vacche da latte, con il potenziale di influenzare non solo la salute degli animali, ma anche la sicurezza alimentare e l’economia agricola. Le evidenze suggeriscono che la trasmissione attraverso le procedure di mungitura è una preoccupazione primaria, evidenziando l’urgenza di un intervento immediato per garantire la salute e il benessere degli allevamenti. Con il supporto della comunità scientifica e delle autorità sanitarie, l’industria deve prepararsi a rispondere a questa sfida in modo efficace e tempestivo.

