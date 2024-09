Eccezionale allineamento planetario: 6 pianeti splenderanno nel cielo di settembre

MeteoWeb

I mattinieri potranno assistere a un imperdibile spettacolo celeste durante le prime due settimane di settembre, quando sei pianeti saranno visibili contemporaneamente, sebbene sarà necessario un telescopio per vedere l’intero evento. Mercurio, Marte, Giove, Urano, Nettuno e Saturno saranno distribuiti nel cielo da est a ovest circa 30 minuti prima dell’alba.

È necessario un telescopio per vedere la sfilata planetaria poiché Urano e Nettuno sono troppo deboli per essere visti a occhio nudo. Entrambi saranno vicini a pianeti più luminosi, il che li renderà più facili da trovare.

Giove sarà la chiave per trovare Urano poiché i due saranno uno accanto all’altro in alto nel cielo meridionale. Nel frattempo, Nettuno apparirà in alto a sinistra rispetto a Saturno e apparirà blu in mezzo a uno sfondo di stelle bianche nel cielo occidentale.

Mercurio, sebbene abbastanza luminoso da essere visto senza un telescopio, può comunque essere difficile da individuare poiché sarà basso nel cielo orientale e potrebbe essere difficile da individuare man mano che la luce del mattino diventa più intensa prima dell’alba.

Questo evento sarà molto più impressionante dell’allineamento planetario degli stessi sei pianeti che era stato molto atteso a fine maggio ma che alla fine ha lasciato delusi gli astrofili. I social media erano in fermento per l’allineamento dei sei pianeti nel cielo prima dell’alba, ma in realtà Giove, Mercurio e Urano erano troppo vicini al Sole per essere visti. Le persone che si sono svegliate presto hanno potuto vedere solo metà dello spettacolo, a patto che avessero un telescopio per individuare Nettuno tra Marte e Saturno.

