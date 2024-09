Alluvione Emilia Romagna, a Traversara si spala il fango e arrivano gli psicologi

MeteoWeb

A Bagnacavallo, nel Ravennate, una delle zone più colpite dalla nuova alluvione in Emilia Romagna, con il ritiro dell’acqua stamattina sono cominciati i lavori all’argine sinistro del Lamone a Traversara a cura dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile. E si lavora “incessantemente” per togliere il fango col coordinamento del Coc del Comune di Bagnacavallo e dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile, assieme alle Colonne Mobili della Protezione Civile Lombardia e di Trento, ai dei Vigili del Fuoco, al Gruppo comunale di Protezione Civile, a Hera e al Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale.

Finora, fa sapere il Comune, sono più di mille i volontari che hanno dato aiuto a Traversara, Villanova e Boncellino. E chi vuole può dare la propria disponibilità sulla piattaforma www.volontarisos.it

Da domani, Ausl Romagna porterà due mezzi mobili sanitari con personale medico e infermieristico e uno psicologo. Dalle 10 alle 15 è prevista una seduta vaccinale straordinaria di antitetanica per volontari e residenti.

