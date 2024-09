Alluvione Emilia Romagna, treni regolari sull’alta velocità. Ancora sospesi nel ravennate

MeteoWeb

”In questo momento la circolazione si svolge regolarmente sull’intera rete Alta Velocità. Eventuali ritardi registrati si riferiscono a precedenti inconvenienti già risolti”. Lo comunica Trenitalia all’indomani dello stop di ieri dovuto al maltempo che ha colpito l’Emilia Romagna. ”La circolazione è ancora sospesa tra Ravenna e Castelbolognese via Lugo per condizioni meteo critiche che stanno provocando il rischio di esondazione di alcuni fiumi. La circolazione è tornata regolare tra Ravenna e Ferrara. I treni Regionali possono subire limitazioni di percorso o cancellazioni ed essere instradati sul percorso alternativo. A causa dell’impraticabilità delle strade, non sono garantite corse con bus”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.