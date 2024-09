Alluvione in Romagna e Marche, Italia travolta dal maltempo: il mix di fattori che ha scatenato piogge eccezionali

MeteoWeb

Negli ultimi giorni, l’Italia ha vissuto condizioni meteorologiche straordinarie, con piogge incessanti che hanno colpito varie aree, in particolare la Pianura Padana. Questo evento è stato il risultato di una complessa interazione tra fattori atmosferici e marini, dando origine a una situazione critica e atipica per il periodo.

Tra i fattori determinanti figurano il blocco meteorologico, la presenza di una depressione fredda, l’elevata umidità atmosferica, l’interazione dei venti e l’effetto delle montagne sulla circolazione atmosferica.

Un elemento centrale di questa fase è stata la grande quantità di vapore acqueo presente nell’atmosfera, che ha alimentato le precipitazioni torrenziali. Parallelamente, un sistema ciclonico stazionario ha rallentato il passaggio delle perturbazioni, determinando un accumulo di pioggia più duraturo del normale.

Al cuore di questa configurazione, una sacca d’aria fredda in alta quota – una cosiddetta “goccia fredda” – ha ulteriormente intensificato la circolazione ciclonica. Ciò ha permesso alle masse d’aria di ricevere continuamente umidità, in gran parte proveniente dalle acque più calde del Mediterraneo meridionale e dello Ionio.

Il flusso di umidità si è ulteriormente arricchito durante il suo viaggio verso nord, lungo l’Adriatico, grazie alla temperatura più elevata della superficie del mare. Questo ha contribuito a un accumulo di vapore acqueo sopra la Pianura Padana, che ha raggiunto livelli estremi, difficilmente previsti dalle attuali scale meteorologiche.

Anche la morfologia del territorio ha avuto un ruolo chiave nel potenziare le precipitazioni. La convergenza dei venti nella bassa atmosfera ha favorito lo sviluppo di piogge intense, mentre l’Appennino ha agito come un ostacolo naturale, costringendo le masse d’aria cariche di umidità a sollevarsi, incrementando ulteriormente la quantità di pioggia nelle zone sottovento.

La combinazione di tutti questi fattori ha portato a un evento meteorologico eccezionale, con precipitazioni molto abbondanti che hanno provocato gravi danni e allagamenti in diverse località. Fenomeni di questa portata sembrano purtroppo destinati a diventare sempre più frequenti, riflettendo gli effetti tangibili del cambiamento climatico che sta alterando i modelli meteorologici a livello globale.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.