Alluvione in Romagna, i livelli di piena di Senio e Lamone superiori a quelli di maggio 2023!

“E’ stato un evento particolarmente significativo: Senio e Lamone hanno registrato livelli di piena superiori a quelli che abbiamo avuto a maggio 2023. Stiamo gestendo anche in tutti gli ambiti che vanno dall’Idice al Montone il deflusso dei picchi di piena di queste 48 ore di cumulata“. Così la presidente facente funzione dell’Emilia-Romagna, Irene Priolo, facendo il punto sulla situazione maltempo in Emilia-Romagna e precisando che si sta intervenendo e sono già operativi tutti i cantieri. A Modigliana, ha ricordato, “l’evento ha comportato un innalzamento molto significativo del Marzeno che ha coinvolto Faenza nell’abitato di via Cimatti“. “L’evoluzione dell’evento prevede che nella serata di oggi le precipitazioni siano terminate per cui non abbiamo più un problema a monte, dobbiamo solo seguire il defluire a valle dei picchi di piena“, ha aggiunto Priolo spiegando che “domani l’allerta continuerà ad essere rossa soprattutto per la criticità idrogeologica, non per quanto riguarda le piogge“.

