Alluvione in Romagna, la Regione chiede lo stato di emergenza

“Stiamo chiedendo lo stato di emergenza perché abbiamo bisogno anche di porre in essere tutti quegli accorgimenti di assistenza alla popolazione come il Cas oppure il Cis. Dal Dipartimento nazionale abbiamo ricevuto rassicurazioni per quanto riguarda questi provvedimenti, stiamo chiedendo che il governo proceda il più rapidamente possibile. Ho parlato questa mattina con il ministro Musumeci che su questo aspetto aveva dichiarato la sua completa disponibilità“. Lo ha detto la presidente facente funzione dell’Emilia-Romagna, Irene Priolo, facendo il punto sulla situazione maltempo in Emilia-Romagna. “A distanza di 48 ore – ha spiegato Priolo -, la nostra massima attenzione è concentrata nel Ravennate dove gli eventi hanno coinvolto i fiumi Senio e Lamone, interessando le città di Cotignola, di Lugo e soprattutto Bagnacavallo. Stiamo seguendo insieme al Dipartimento nazionale, ai vigili del fuoco, ai prefetti e ai sindaci la situazione ponendo in essere interventi di soccorso alla popolazione“.

