Alluvione Romagna, a Modigliana danni seri “ma buona tenuta dopo i lavori del 2023”

“Critica la situazione del nostro territorio nuovamente colpito dall’esondazione dei fiumi in diversi punti anche nel centro abitato. Si registrano importanti danni lungo il percorso fluviale a sponde, ponti, guadi e strade prospicienti, in particolare nella zona artigianale in prossimità del Foro dei Tigli“. Così Jader Dardi, sindaco di Modigliana, in provincia di Forlì-Cesena. “Grave – prosegue – la situazione della rete idrica che ha riportato importanti danneggiamenti in prossimità di Campatello, causando la mancanza di acqua potabile in buona parte del territorio. Da subito il personale di Hera si è impegnato nelle gravose attività di ripristino che impegneranno almeno tutta la giornata di domani. A servizio dei cittadini due autobotti di distruzione collocate in piazzale Enzo Ferrari e Via Corbari saranno attive fino al ripristino totale“.

“I lavori di ripristino delle frane occorse nel maggio 2023 hanno garantito una buona tenuta del territorio forense che riporta dilavamenti e ostruzione di non grave entità, sulle quali si è intervenuti anche grazie alla colonna mobile di Vigili del Fuoco proveniente da Trento che ci è stata resa disponibile per la giornata odierna. La situazione di maggiore criticità si registra in via Lago, principalmente sul corpo di frana preesistente. La provincia sta intervenendo per il ripristino delle condizioni di viabilità lungo tutti i principali collegamenti. Grave la situazione registrata su via Ibola, già in situazione di criticità dagli eventi dello scorso maggio“, conclude il sindaco ringraziando tutti i volontari e le maestranze che da mesi collaborano con il Comune.

