Alluvione Romagna, avanti lavori su Lamone, Marzeno e Senio nel Ravennate

MeteoWeb

Proseguono i lavori a Santerno, Lugo, Traversara e Boncellino, nel Ravennate, tra le aree della Romagna più colpite dall’alluvione della scorsa settimana. L’Agenzia regionale per la sicurezza sul territorio e Protezione Civile sta lavorando sul Lamone e in particolare da Traversara destra e sinistra verso monte, fino al ponte Albergone. Da Traversara in sinistra idraulica in direzione Villanova per la ripresa di frane varie. Mentre a Boncellino si lavora in sinistra idraulica fino al ponte della Madrara.

Nel territorio di Faenza, i cantieri sono nel tratto collinare del Marzeno per la ripresa delle frane: da Faenza fino al ponte Castellina in destra e sinistra, in corrispondenza del ponte della strada provinciale che collega Faenza e Russi e al muretto Faenza sotto il ponte rosso. Lo spiega il sindaco e Presidente della Provincia di Ravenna Michele de Pascale, che oggi ha fatto un sopralluogo nelle zone alluvionate.

Sul Senio, oltre al cantiere della rotta di Cotignola tra la Chiusaccia e la Cava, è attivo quello ad Alfonsine verso monte sia in destra che in sinistra idraulica per la ripresa di varie frane all’interno della golena. A Cotignola si lavora in destra e sinistra su tutto il tratto di Cotignola per la ripresa di frane; tra l’A14 e la Chiusaccia per il ripristino in destra e sinistra di frane. A monte di Castel Bolognese, cantieri in corso per il ripristino dei rilevati dalla cittadina in su.

“Stiamo proseguendo nell’attento monitoraggio del territorio comunale e provinciale, per permetterne quanto prima il pieno ripristino. La prima tappa di oggi è stata sul fiume Lamone, dove sono in corso i lavori sia sul lato di Santerno, che di Traversara – dichiara de Pascale -. Nel pomeriggio abbiamo fatto una ricognizione nella zona artigianale Dogana, tra Lugo e Cotignola, pesantemente colpita, con danni alle imprese locali. Continueremo nell’attività di monitoraggio e controllo per garantire la sicurezza idraulica dei territori colpiti”.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.