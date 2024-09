Alluvione Romagna e Marche: il fango si riversa nell’Adriatico

MeteoWeb

Si continua a spalare il fango dopo l’alluvione che ha colpito la Romagna e le Marche nei giorni scorsi. Il meteo ha concesso una tregua nel weekend mentre è in moto la macchina dei soccorsi per sistemare il territorio e cercare di salvare il salvabile nelle zone danneggiate. Intanto, anche dallo spazio si vedono gli effetti dell’alluvione. L’immagine satellitare in alto mostra il fango che si è riversato nell’Adriatico a causa delle piene dei fiumi, colorando di marrone le coste di Romagna e Marche.

