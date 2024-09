Alluvione Romagna, Priolo: “situazione in miglioramento, dimezzati gli sfollati”

MeteoWeb

Irene Priolo, Presidente facente funzione dell’Emilia Romagna, aggiorna sulla situazione dopo la devastante alluvione dei giorni scorsi. Rispetto ai 2.500 sfollati registrati ieri, il loro numero, assicura la Regione, è già stato dimezzato soprattutto perché “molte evacuazioni erano state disposte a livello preventivo”. “Da ieri sono partite le operazioni di supporto alla popolazione – spiega Priolo – solo ieri sono stati effettuati 24 voli con l’elicottero: 114 le persone salvate, insieme a 4 cani e 5 gatti. Perché le persone non vogliono lasciare le case senza animali di affezione”. Numeri, conferma il Presidente, sensibilmente più bassi rispetto all’anno scorso, quando “erano state 800 le persone salvate”.

Per domani, è stata emessa un’allerta meteo arancione per piene e frane ma, evidenzia Priolo, “è piuttosto tranquilla, la zona arancio è quella del Bolognese, dove stiamo intervenendo. Per la prossima settimana secondo le previsioni ci saranno nuove precipitazioni ma non sono preoccupanti, soprattutto per l’apporto ai corsi d’acqua. L’allerta non dovrebbe dare alcun problema”. Al momento, la situazione più complicata è quella del fiume Lamone.

Sul tema del sostegno ricevuto, “sono state rese operative sin da subito le colonne regionali: sono 172 i volontari operativi da Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Provincia autonoma di Trento, Toscana. Molte altre mi hanno contattato – spiega Priolo – ma il meccanismo attiva solo quelle più vicine. Oltre alle colonne mobili regionali, i volontari nazionali della Protezione civile sono 175 al giorno, 470 in totale, più i nostri volontari che sono 400. In totale più o meno sono 1000 i volontari, operativi in tutte le realtà e stanno intervenendo per le operazioni più immediate possibili”.

