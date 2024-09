Alluvioni in Bassa Austria: morto un vigile del fuoco

MeteoWeb

In Bassa Austria, un vigile del fuoco è morto durante le operazioni di soccorso a seguito delle gravi inondazioni. Il governatore del Land, Johanna Mikl-Leitner, ha dichiarato che la regione si trova in una situazione drammatica, con molte persone che stanno vivendo momenti molto difficili. Sono attivi circa 20mila vigili del fuoco, concentrati soprattutto nel salvataggio di vite umane. Le ferrovie austriache hanno invitato i cittadini a evitare viaggi non essenziali fino a lunedì sera. A Vienna, la situazione si aggrava, con il fiume Vienna che ha raggiunto livelli pericolosi, allagando case e costringendo all’evacuazione dei residenti. Alcune linee della metropolitana sono parzialmente sospese e l’erogazione di energia elettrica è stata interrotta in 3 quartieri della città.

Nel resto del Paese, anche altre regioni come Salisburgo, Stiria e Carinzia sono state colpite dalle forti piogge e temporali, causando interruzioni dell’energia elettrica e problemi ai trasporti. A causa del maltempo, diverse partite di calcio della Bundesliga e della seconda divisione sono state annullate.

