Alpiniste bloccate dalla nebbia sul Gran Paradiso: scattano i soccorsi

MeteoWeb

Due alpiniste sono bloccate poco sotto la vetta del Gran Paradiso, ad una quota di circa 3.900 metri. Hanno riferito ai soccorritori di essere illese, ma di non riuscire a proseguire a causa della nebbia che impedisce loro di orientarsi. Proprio a causa della scarsa visibilità in quota, l’elicottero non può raggiungerle. I tecnici del Soccorso Alpino valdostano sono quindi stati portati sino a quota 3.000 metri, e da qui si stanno muovendo via terra verso di loro.

AGGIORNAMENTO

Sono state tratte in salvo le due giovani alpiniste, di nazionalità francese, che avevano chiesto aiuto dopo essere rimaste bloccate sul Gran Paradiso. Grazie a una schiarita, i tecnici del Soccorso Alpino valdostano sono riusciti a raggiungerle in elicottero e a riportarle a valle.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.