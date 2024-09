Ambiente, GREAT e GROVE: Thales Alenia Space sigla contratti con ASI per dimostrare i vantaggi delle tecnologie di navigazione satellitare

MeteoWeb

Thales Alenia Space, Joint Venture tra Thales 67% e Leonardo 33%, ha siglato con l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) due Contratti (GREAT and GROVE) per dimostrare i vantaggi delle tecnologie di navigazione satellitare per il monitoraggio ambientale. Questi contratti riguardano lo sviluppo dei banchi prova aviotrasportati GREAT e GROOVE, volti a dimostrare che i segnali del Sistema Globale di Navigazione Satellitare (GNSS) combinati con le tecniche di riflettometria e di radio-occultazione possono svolgere un ruolo tangibile in vari settori come la protezione civile, la meteorologia, l’aviazione e la agricoltura.

Valorizzando i sistemi tradizionali di geolocalizzazione, GREAT e GROOVE hanno anche il potenziale per modellare le previsioni di catastrofi naturali (tsunami, cicloni, tornado), fornire sostegno alle operazioni di salvataggio, valutare e monitorare l’impatto dei cambiamenti climatici, nonché integrare i modelli di previsione numerica del tempo (NWP) attuali per le stime meteorologiche in tempo reale.

Mentre GREAT sfrutterà i segnali GNSS riflessi dalla superficie terrestre, GROOVE utilizzerà i segnali di navigazione satellitare che attraversano l’atmosfera per stimare i parametri di pressione, temperatura e umidità nella troposfera. GREAT impiegherà tecniche innovative quali la formazione di fasci e l’intelligenza artificiale per raccogliere e trattare dati terrestri (biomassa, umidità), dati marini (altimetria marina, velocità del vento) nonché dati fluviali in diverse condizioni atmosferiche. Questi parametri saranno poi confrontati con i dati esistenti sul clima per calcolare il contenuto idrico della vegetazione, lo stato della copertura del suolo, la mappa delle precipitazioni nel suolo, l’indice di superficie fogliare e l’indice di vegetazione.

I progetti GROOVE e GREAT beneficeranno della comprovata esperienza di Thales Alenia Space nella navigazione satellitare e nello sviluppo di soluzioni per la prevenzione del clima e la salvaguardia del nostro pianeta. Thales Alenia Space sta contribuendo in modo particolare a 11 delle 12 missioni del programma europeo Copernicus, che mira a creare un’infrastruttura spaziale in grado di monitorare continuamente la terra, l’acqua e l’atmosfera della Terra. In parallelo, Thales Alenia Space è stata il principale contraente per tutti i satelliti meteorologici geostazionari europei, dalle prime missioni di Meteosat a Meteosat Third Generation (MTG), uno dei programmi meteo più ambiziosi al mondo.

