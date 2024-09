Ambiente: Un weekend con 234 di pulizie ambientali Plastic Free a tutela di mari e fiumi

MeteoWeb

Migliaia di volontari dal Veneto alla Sicilia, dal Piemonte alla Puglia saranno all’opera per tutelare mari, fiumi e corsi d’acqua ripulendo coste e argini. Sabato 28 e domenica 29 settembre si terrà l’evento nazionale “Sea & Rivers” con ben 234 appuntamenti di pulizia ambientale lungo tutto lo Stivale, organizzato da Plastic Free Onlus, l’organizzazione di volontariato attiva dal 2019 nel contrastare l’inquinamento legato all’abuso di plastica. L’esercito in maglia blu rimuoverà tonnellate di plastica e rifiuti ma soprattutto sensibilizzerà più persone possibili sull’impatto che i materiali plastici hanno sulla Natura e sulla nostra salute, pervadendo in maniera invasiva ogni aspetto e luogo della quotidianità.

“Ognuno di noi può fare la propria parte perché ogni gesto, anche il più piccolo, conta e riesce ad avere impatti determinanti – dichiara Luca De Gaetano, fondatore e presidente di Plastic Free Onlus – La scienza ci dice che nel 20150 avremo nei nostri mari più plastica che pesci, con conseguenze dannose anche per la nostra salute dato che ciò non rappresenta solo un problema di inquinamento ma anche di salute, visto che i materiali plastici entrano nella catena alimentare. Recenti studi – prosegue – hanno dimostrato la presenza di micro e nanoplastiche nei tessuti umani, nel latte materno, nel sangue e nelle vie respiratorie. Invitiamo tutta la gente volenterosa ad essere parte attiva del cambiamento positivo, partecipando gratuitamente ai nostri appuntamenti in tutta Italia e a liberare il mondo dall’inquinamento da plastica. Un impegno e un’attenzione costante oggi – conclude De Gaetano (Plastic Free) – ci permetteranno di avere ancora un Pianeta domani”.

A supportare l’evento Plastic Free, sarà MINI, brand automobilistico che, attraverso il manifesto BIG LOVE FOR THE PLANET sostiene da tempo la salvaguardia ambientale attraverso un impegno costante e concreto. Per partecipare è necessario iscriversi sul sito, selezionando dal portale “eventi” l’appuntamento desiderato.

