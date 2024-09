Andrea Bocelli Foundation avrà una sede nel cratere maceratese

MeteoWeb

La Fondazione Andrea Bocelli Foundation (ABF) si prepara ad aprire una nuova sede a Muccia, nel cratere sismico maceratese del 2016, dove sono state realizzate molte strutture e opere post terremoto grazie all’impegno di ABF. Oggi, a Sforzacosta di Macerata, il maestro Andrea Bocelli ha preso parte all’inaugurazione di un lotto dell’hub educativo, dove ha improvvisato alcuni brani al pianoforte. Poco dopo, è stato raggiunto da Serena Autieri e Al Bano, che lo hanno accompagnato con le loro voci in un paio di canzoni. L’applauso dei numerosi presenti ha accolto la cerimonia inaugurale del complesso scolastico.

Dopo la breve esibizione, i tre artisti e gli ospiti hanno proseguito il loro tour tra le aule. A margine dell’evento, Bocelli ha voluto sottolineare l’importanza di questi progetti per il territorio marchigiano colpito dal sisma: “Dopo l’impegno negli anni scorsi ad Haiti – ha spiegato – ho chiesto che si facesse qualcosa anche per il nostro Paese e così la Fondazione si è adoperata in questi territori“.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.