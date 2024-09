Apple lancia iPhone 16 progettati per l’IA: tutte le novità con Watch 10 e Airpods 4

MeteoWeb

Dagli Airpods che si accorgono che stiamo parlando e regolano il volume di ciò che ascoltiamo all’Apple Watch che monitora la qualità del nostro sonno, fino all’iPhone con una fotocamera capace di girare immagini dalla qualità cinematografica. Al suo ultimo evento ‘It’s Glowtime’, Apple ha presentato una panoramica delle innovazioni che stanno per arrivare sul mercato.

“Oggi abbiamo annunci entusiasmanti da condividere su Apple Watch e AirPods, così come sui primi iPhone progettati da zero per l’intelligenza artificiale di Apple e le sue capacità“, ha detto il CEO di Apple Tim Cook aprendo l’evento di lancio dei nuovi iPhone allo Steve Jobs Theatre dell’Apple Park a Cupertino.

iPhone 16 e iPhone 16 Pro

iPhone 16 e iPhone 16 Pro arriveranno dal 20 settembre. Tra le caratteristiche principali un nuovo chip A18, bordi ancora più sottili per schermi ancora più ampi, tre nuovi colori (blu, verde e rosa) che vanno a sommarsi ai classici bianco e nero, batteria più potente, nuovo ultra-grandangolo per foto ancora più professionali e un sistema per controllare la telecamera Fusion da 48MP più facilmente, personalizzando funzioni come l’esposizione o la profondità di scatto a ogni foto. Tutto è supportato anche da una batteria più grande che assicura circa 22 ore di riproduzione video con una sola carica e la possibilità di riportare la batteria al 50% in 30 minuti.

Migliorato, grazie all’intelligenza evoluta, anche il suono: ora sarà possibile regolare le voci nei propri video, per esempio abbassando i rumori di sottofondo o facendo sentire solo chi parla nell’inquadratura.

iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max, progettati intorno ad Apple Intelligence, promettono di rivoluzionare l’esperienza utente, offrendo un design innovativo, schermi più grandi, prestazioni ineguagliabili e funzionalità all’avanguardia. iPhone 16 Pro sfoggia un design completamente rinnovato, con cornici più sottili che mai su un prodotto Apple. Il modello Pro vanta un ampio display da 6,3 pollici, mentre il Pro Max si spinge oltre con un gigantesco schermo da 6,9 pollici, garantendo un’esperienza visiva immersiva e coinvolgente. Disponibili in quattro colorazioni: Black Titanium, White Titanium, Desert Titanium e Natural Titanium.

Intelligenza Artificiale

“Apple Intelligence sposterà più in avanti le possibilità offerte finora alle persone dall’iPhone“, ha affermato Cook. “L’iPhone è il dispositivo più personale che gli utenti possano avere. Dai messaggi alle foto, note e password. Grazie ai modelli di IA generativa, estendiamo non solo le opportunità creative ma anche le difese informatiche per i consumatori“, ha detto Craig Federighi, ingegnere della Mela. “Attraverso Private Cloud Computer, diamo accesso ai modelli di intelligenza artificiale generativa bilanciando le informazioni sul telefono con quelle sul cloud. Non è solo tecnologia: un pool di esperti indipendenti verificherà periodicamente che le promesse di protezione e privacy di Apple vengano mantenute“.

Il cuore pulsante di iPhone 16 Pro è il nuovo chip A18 Pro, un prodigio di ingegneria che sfrutta transistor a 3 nm di seconda generazione. Con un Neural Engine a 16 core capace di eseguire 35 trilioni di operazioni al secondo, l’A18 Pro offre prestazioni più veloci ed efficienti, con un aumento del 17% nella larghezza di banda della memoria. Le funzionalità di Intelligenza Artificiale di Apple sono fino al 15% più rapide rispetto all’A17 Pro, aprendo nuove possibilità per l’interazione uomo-macchina. La GPU a 6 core garantisce prestazioni grafiche del 20% più veloci e un ray tracing due volte più rapido rispetto al predecessore. La CPU a 6 core, con 2 core ad alte prestazioni e 4 core ad alta efficienza, è il 15% più veloce dell’A17 Pro, pur consumando il 20% in meno di energia, stabilendo un nuovo standard per l’efficienza energetica.

Apple ha mostrato alcune nuove funzioni di Apple Intelligence, come la realizzazione di grafiche, integrata in Apple Messaggi, e la ricerca di immagini tra centinaia sul telefono. Basterà chiedere all’IA, attraverso un testo, di individuare una particolare foto e Apple Intelligence individuerà i contenuti e potrà anche creare piccoli video basai sui momenti ricercati. Parlando di email, l’IA lavorerà per ottimizzare le notifiche, mostrando alle persone solo quelle più importanti, a seconda del momento del giorno.

Anche Siri diventa più intelligente, grazie all’integrazione al suo interno dell’intelligenza artificiale che le consente di rispondere alle domande con testo, voce ma anche immagini e video. Così come per Google Gemini, Siri potrà individuare in altre applicazioni le informazioni con cui personalizzare l’esperienza degli utenti. Apple Intelligence arriverà come versione sperimentale in USA, Australia, Canada, Nuova Zelanda, Africa e Regno Unito, in inglese, cinese, francese, giapponese e spagnolo, a partire da fine settembre.

Altre caratteristiche

iPhone 16 Pro ridefinisce la fotografia mobile con funzionalità “mai viste prima”. La fotocamera Fusion da 48MP, dotata di un sensore quad-pixel di seconda generazione, elimina il ritardo dell’otturatore per foto ProRAW e HEIF a 48MP. L’obiettivo ultra grandangolare da 48MP offre una prospettiva più ampia, mentre il teleobiettivo 5x consente di catturare dettagli lontani con una nitidezza sorprendente. La registrazione video raggiunge nuovi livelli con il supporto per 4K a 120 fotogrammi al secondo, offrendo una fluidità incredibile.

La funzione di regolazione della velocità di riproduzione dopo la cattura consente di personalizzare i video in modo creativo. iPhone 16 Pro integra quattro microfoni di qualità professionale per registrazioni audio di livello superiore. La cattura audio spaziale e la nuova funzione Audio Mix, basata sull’apprendimento automatico, consentono di isolare le voci e ridurre il rumore di fondo, offrendo un controllo senza precedenti sulla qualità audio.

I prezzi partono da 1.229 euro per l’iPhone 16 Pro e 1.479 per iPhone Pro Max. I preordini iniziano venerdì 13 settembre, con disponibilità a partire da venerdì 20 settembre.

Apple Watch 10 e Ultra 2

La serie 10 dell’Apple Watch ha il display più grande di sempre (fino al 75% in più rispetto al Series 3 e fino al 30% rispetto ai modelli Series 4, Series 5, Series 6 e SE), ma è anche l’orologio Apple più sottile di sempre. Apple Watch Series 10 introduce un altoparlante integrato più potente che consente di ascoltare musica o podcast direttamente dall’orologio, senza bisogno di cuffie. La batteria è stata implementata: ora basteranno 30 minuti per arrivare all’80% della carica. Il display OLED con ampio angolo di visualizzazione risulta ancora più luminoso e ben leggibile anche guardandolo di lato. Grazie all’utilizzo dell’intelligenza artificiale, Apple ha aggiunto anche nuovi servizi legati alla salute, che permettono di monitorare la qualità del sonno e la presenza di anomalie nella frequenza cardiaca.

La resistenza all’acqua è stata ulteriormente migliorata, rendendo l’orologio adatto anche agli sport acquatici ad alta velocità fino a 6 metri di profondità. Questa novità porta con sé l’introduzione dell’app Depth, finora esclusiva dei modelli Ultra, che offre informazioni dettagliate sull’immersione. La gamma di colori e materiali si arricchisce con l’arrivo della versione Jet Black in alluminio lucido, mentre l’acciaio inossidabile lascia il posto al titanio lucido, per un look ancora più raffinato. In USA, Apple Watch Series 10 è già disponibile per il pre-ordine, con il lancio ufficiale previsto per il 20 settembre. Il prezzo di partenza è di 399 dollari per la versione da 44 mm. I prezzi in Italia non sono ancora stati annunciati.

Poi c’è Ultra 2, la versione ‘deluxe’ di Apple Watch con cassa in titanio nero, progettato soprattutto per gli sportivi.

Airpods 4 e Airpods Max

Durante l’evento “It’s Glowtime”, Apple ha presentato anche la nuova generazione dei suoi iconici auricolari wireless: gli AirPods 4. Questa nuova linea promette di rivoluzionare l’esperienza audio, offrendo una combinazione di innovazione tecnologica e design raffinato. Apple ha deciso di sostituire i precedenti AirPods 2 e 3 con due distinti modelli di AirPods 4, ognuno pensato per un pubblico specifico. Entrambi condividono un design simile ai precedenti AirPods 3, ma con un tocco di freschezza e un case di ricarica più compatto e dotato di porta USB-C e supporto per la ricarica wireless MagSafe.

Il vero cuore degli AirPods 4 è il chip H2, che introduce una serie di funzionalità audio avanzate finora riservate agli AirPods Pro 2. Ora, anche gli utenti di AirPods 4 potranno godere dell’isolamento vocale, dell’audio spaziale personalizzato e della possibilità di rispondere a Siri con un semplice cenno della testa.

Il modello più costoso degli AirPods 4 si distingue per la presenza di funzionalità premium come la cancellazione attiva del rumore, la modalità trasparenza e l’audio adattivo. Il modello più economico, pur rinunciando a queste caratteristiche, offre comunque un design moderno e una serie di miglioramenti rispetto ai modelli precedenti, il tutto a un prezzo più accessibile. Entrambi i modelli di AirPods 4 sono già disponibili per il pre-ordine e saranno spediti a partire dal 20 settembre. Gli AirPods 4 standard hanno un prezzo di 129 dollari, mentre gli AirPods 4 con cancellazione attiva del rumore costano 179 dollari. I prezzi italiani non sono ancora stati annunciati.

L’azienda ha presentato anche una nuova versione degli AirPods Max. Invece di lanciare un AirPods Max 2 completamente rinnovato, Apple ha optato per un aggiornamento più contenuto, introducendo nuove colorazioni e la tanto attesa porta USB-C. Gli AirPods Max originali, lanciati nel 2020, erano disponibili in un numero limitato di colori. Ora, con l’aggiornamento, Apple ha introdotto una gamma più ampia di opzioni: Starlight, Midnight, viola, arancione e blu. L’aggiunta più significativa è senza dubbio l’introduzione della porta USB-C per la ricarica. Questo segna un ulteriore passo nella strategia di Apple di adottare lo standard USB-C per tutti i suoi dispositivi, semplificando la vita degli utenti che non dovranno più destreggiarsi tra diversi cavi.

Apple ha anche menzionato che con iOS 18, gli AirPods Max supporteranno la soppressione del rumore adattiva. Tuttavia, non è chiaro se questo sia legato all’introduzione di un nuovo chip H2 o ad altre funzionalità audio precedentemente esclusive degli AirPods Pro. Nonostante le novità, molti utenti si aspettavano un aggiornamento più sostanziale per gli AirPods Max. L’assenza di un chip H2 e di funzionalità come l’Isolamento Vocale e l’Audio Adattivo, presenti da tempo negli AirPods Pro 2 e ora anche negli AirPods 4, ha lasciato un po’ di amaro in bocca. I nuovi AirPods Max sono disponibili per il pre-ordine da oggi e saranno spediti a partire dal 20 settembre, al prezzo invariato di 549 dollari. Non sono stati ancora annunciati i dettagli per il mercato italiano.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.