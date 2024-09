Argentina, incendi fuori controllo a Córdoba: migliaia di ettari in fumo | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

La provincia argentina di Córdoba ha dichiarato lo stato di disastro a causa dei molti incendi che hanno colpito la zona. Lo ha annunciato il Governatore Martín Llaryora. La Valle di Calamuchita è stata devastata da un incendio di 12.600 ettari, con le fiamme che hanno gravemente colpito le case e la vegetazione autoctona. L’incendio, la cui origine è stata segnalata lunedì 2 settembre nei pressi della foresta nativa di Villa Yacanto, è stato domato dai Vigili del Fuoco solo mercoledì 4. In totale, l’incendio ha raggiunto un perimetro di 86 chilometri e ha bruciato circa 20 abitazioni.

“Oggi abbiamo sorvolato la zona colpita dall’incendio scoppiato lunedì a El Durazno, nella valle di Calamuchita, e abbiamo dichiarato lo stato di calamità nei dipartimenti di Calamuchita, Punilla, Colón e Santa María”, ha scritto il Governatore su X.

Secondo il governo di Córdoba, il Fondo di emergenza sarà portato a 5 miliardi di pesos. Gli interventi di sostegno si concentreranno soprattutto nella zona abitata, dove l’impatto dell’incendio è stato maggiore. Il budget verrà utilizzato per ricostruire le infrastrutture danneggiate e sostenere i residenti che hanno subito danni alle loro case.

A causa dell’origine dell’incendio, resta detenuto un pensionato di 71 anni, accusato di “incendio doloso colposo aggravato”. Verrà analizzato se tutto è iniziato a causa di una scintilla o di cenere che nel suo caso sarebbe uscita dalla stufa e, se giudicato colpevole, l’uomo potrebbe rischiare una pena fino a 5 anni di carcere.

Altri incendi pericolosi

Le autorità argentine hanno annunciato questa mattina la ripresa del traffico sull’autostrada Córdoba-Carlos Paz, dopo che era stata interrotta a causa della densità di fumo nella zona. Il rogo registrato a La Mezquita è ormai “circoscritto”. Secondo le informazioni del governo di Córdoba, quasi 200 soldati hanno lavorato durante la notte per spegnere le fiamme e attualmente stanno cercando di raffreddare il perimetro con aerei idranti.

Il fronte dell’incendio si estendeva per mezzo chilometro, in un bosco situato tra l’autostrada e la località di La Calera. Le fiamme hanno raggiunto il bordo dell’autostrada e sono stati bruciati anche diversi cartelli pubblicitari. Per questo motivo è stato bloccato il passaggio dal ponte Primero de Mayo al ponte Falda del Carmen. È la stessa zona dove si erano verificati alcuni incendi all’inizio della settimana.

Nel frattempo, i Vigili del Fuoco, il personale della Squadra Tecnica di Intervento in caso di Catastrofe (ETAC) e il Piano Provinciale di Gestione degli Incendi stanno lavorando nella Valle di Traslasierra, dopo che nella prima mattinata è iniziato un incendio nella zona di El Volcán, situata tra i comuni di Salsacate e Villa Cura Brochero. Inoltre, quasi 100 Vigili del Fuoco volontari sono riusciti a contenere un incendio ieri sera a Villa del Dique.

Un focolaio si è riattivato a Santa Fe nella notte. Secondo le informazioni del media locale El Once, le fiamme sarebbero visibili dalla parte centrale della Costanera del Parque Urquiza. Sul posto stanno lavorando i Vigili del Fuoco volontari della zona ma, come sta accadendo a Córdoba, il vento complica i tentativi di domare le fiamme.

4 Vigili del Fuoco feriti

A causa dell’incendio boschivo che dal pomeriggio di giovedì 5 settembre devasta la provincia, quattro Vigili del Fuoco sono rimasti feriti. Il Ministro della Sanità di Cordoba, Ricardo Pieckenstainer, dialogando con TN, ha precisato: “quello che sappiamo è che ce ne sono due prognosi riservata, uno dei quali in terapia intensiva. Sono all’ospedale di Córdoba”.

Con il passare delle ore si è appreso che le condizioni di entrambi si erano evolute favorevolmente. Uno ha lasciato la terapia intensiva, mentre l’altro pompiere, le cui condizioni erano riservate, è stato lasciato in osservazione, senza che le sue vie respiratorie fossero colpite, secondo le informazioni a cui ha avuto accesso il media locale ElDoce.

