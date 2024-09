Arianespace annuncia la nomina di Caroline Arnoux a Direttore della Business Unit Ariane

MeteoWeb

Arianespace ha annunciato la nomina di Caroline Arnoux a Direttore della Business Unit (BU) Ariane. Entra a far parte del Comitato esecutivo di Arianespace. Caroline Arnoux si è laureata all’École Polytechnique e all’ISAE-SUPAERO. Ha iniziato la sua carriera in Arianespace nel 1996, subito dopo gli studi. Con 28 anni di esperienza, la sua passione per lo spazio e i suoi successi professionali l’hanno portata a ricoprire diverse posizioni strategiche presso la sede centrale dell’azienda e presso il centro spaziale della Guyana. In particolare, ha ricoperto responsabilità nel Dipartimento Vendite, prima di gestire la preparazione e il lancio del programma Vega dal 2009 al 2015.

Nel 2016, Caroline Arnoux ha assunto la responsabilità della Business Line Ariane 6, all’interno delle BU Ariane 5, Ariane 6 e Soyuz. In seguito al pensionamento di François Barreau, entra ora a far parte del Comitato esecutivo di Arianespace, dove è responsabile della BU Ariane. Sarà inoltre responsabile della supervisione della fine delle operazioni di Vega C da parte di Arianespace. In questo ruolo sarà affiancata da Fabrizio Fabiani, che diventa direttore del programma Vega di Arianespace.

Stéphane Israël, presidente esecutivo di Arianespace, ha dichiarato: “Sono lieto di dare il benvenuto a Caroline Arnoux nel nostro Comitato esecutivo: la sua visione strategica e il suo impegno incrollabile nei confronti di Arianespace testimoniano le sue competenze, che saranno essenziali per sostenere il ramp-up di Ariane 6, in stretta collaborazione con ArianeGroup. Caroline sarà anche in grado di organizzare una transizione di successo con Avio e l’ESA per il lanciatore Vega C, nell’interesse dei nostri clienti“.

