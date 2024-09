Gli astronauti del gruppo di riserva dell’ESA inizieranno l’addestramento ad ottobre

MeteoWeb

Il gruppo di Riserva degli Astronauti dell’ESA inizierà un programma di addestramento di due mesi su tre, presso il Centro Europeo per gli Astronauti (EAC) dell’ESA a Colonia, in Germania, nell’ottobre 2024. Il primo gruppo dei membri della Riserva di Astronauti dell’ESA – composto da Sara García Alonso (Spagna), Andrea Patassa (Italia), Arnaud Prost (Francia), Amelie Schoenenwald (Germania) and Aleš Svoboda (Repubblica Ceca) – arriverà all’EAC il 28 ottobre.

Un secondo gruppo – composto da Meganne Christian (Regno Unito), Anthea Comellini (Italia), John McFall (Regno Unito) e Carmen Possnig (Austria) – inizierà l’addestramento il 13 gennaio 2025.

Questo addestramento della Riserva di Astronauti coprirà moduli selezionati dal programma di addestramento di base di un anno dell’ESA, tipicamente completato dagli astronauti di carriera.

L’addestramento fornirà ai membri della Riserva le competenze necessarie per supportare la futura esplorazione spaziale europea e la ricerca scientifica.

“Questo ottobre siamo entusiasti di lanciare una nuova fase nello sviluppo della Riserva di Astronauti europea, sottolineando ulteriormente l’impegno dell’ESA a supportare gli Stati membri nelle loro ambizioni di volo spaziale umano. Dotando questi individui di talento delle competenze necessarie per le future missioni spaziali, non solo rafforziamo la capacità dell’Europa di adattarsi al panorama in evoluzione dell’esplorazione spaziale umana, ma ci posizioniamo anche per essere leader in questo settore in rapido sviluppo“, ha dichiarato il Direttore Generale dell’ESA Josef Aschbacher.

L’addestramento della Riserva di Astronauti includerà competenze tecniche e operative di base, sistemi di veicoli spaziali e esercizi di sopravvivenza in acqua e in condizioni invernali per prepararsi a potenziali situazioni di emergenza.

Inoltre, riceveranno un addestramento iniziale per le passeggiate spaziali, inclusa l’immersione subacquea nella Neutral Buoyancy Facility (Struttura di Galleggiamento Neutro) dell’ESA. Questo addestramento subacqueo simula le condizioni di una passeggiata spaziale, permettendo agli astronauti di praticare come muoversi e operare al di fuori di un veicolo spaziale, ad esempio durante riparazioni critiche o l’installazione di attrezzature sulla Stazione Spaziale Internazionale.

“Siamo entusiasti di accogliere nuovamente i membri della Riserva di Astronauti ESA presso il Centro Europeo per gli Astronauti. Questo segna l’inizio di un nuovo capitolo per le ambizioni spaziali europee“, ha dichiarato il Direttore dell’Esplorazione Umana e Robotica dell’ESA Daniel Neuenschwander. “Questo addestramento della Riserva è progettato non solo per aumentare la prontezza degli astronauti di riserva, ma anche per garantire che l’Europa rimanga all’avanguardia nelle future missioni spaziali, guidando il progresso e l’innovazione nel settore“.

Il 23 novembre 2022, l’ESA ha selezionato 17 membri della classe di astronauti ESA 2022.

I cinque astronauti di carriera –Sophie Adenot, Pablo Álvarez Fernández, Rosemary Coogan, Raphaël Liégeois, e Marco Sieber– hanno completato il loro addestramento di base di un anno e si sono diplomati ufficialmente come astronauti di carriera ESA nell’aprile 2024.

Gli altri 12 fanno parte della Riserva di Astronauti ESA, pronti per future missioni e ulteriore addestramento.

Due membri della Riserva, Marcus Wandt e Sławosz Uznański,, sono stati assegnati a missioni, con Marcus che ha completato la sua missione nel febbraio 2024 e Sławosz che si prepara per una missione prevista per la primavera del 2025.

Dichiarazioni dei membri della Riserva di Astronauti ESA

Meganne Christian (Regno Unito):

“sono entusiasta di iniziare l’addestramento al Centro Europeo per gli Astronauti e sviluppare le competenze per future missioni spaziali. Dopo la mia esperienza in Antartide, sono pronta per questa nuova avventura, un’altra permanenza invernale con un tocco completamente nuovo!”.

Anthea Comellini (Italia):

“sono entusiasta di iniziare questo addestramento e sviluppare le competenze per future missioni. Il lavoro di squadra sarà fondamentale e non vedo l’ora di lavorare con i miei colleghi della riserva per promuovere gli sforzi europei nell’esplorazione spaziale”.

Sara García Alonso (Spagna):

“questo è un momento chiave nel mio percorso e non vedo l’ora di vedere come il nostro gruppo affronterà insieme la sfida. Questa preparazione è cruciale per far avanzare le capacità dell’Europa nell’esplorazione spaziale e garantire di continuare a contribuire in modo significativo al futuro della ricerca spaziale”.

John McFall (Regno Unito):

“sono entusiasta di continuare il mio addestramento e sviluppare ulteriormente le competenze già acquisite. Partecipare sia all’addestramento della Riserva che allo studio di fattibilità Fly! è incredibilmente stimolante. Non vedo l’ora di cogliere queste opportunità e supportare le future missioni spaziali europee, spingendo ancora più in là i confini dell’esplorazione spaziale”.

Andrea Patassa (Italia):

“non vedo l’ora di iniziare questa nuova fase di addestramento e applicare le competenze acquisite dalla mia esperienza come pilota collaudatore e pilota da combattimento. Unirmi alla Riserva e contribuire alle missioni spaziali europee è una grande opportunità e sono pronto per le sfide che ci attendono”.

Carmen Possnig (Austria):

“ho avuto la fortuna di collaborare in passato con l’ESA e il senso di appartenenza alla comunità ESA è sempre stato fonte di ispirazione. Sono entusiasta di iniziare questa nuova fase di addestramento e desiderosa di ampliare le mie competenze affrontando questa nuova avventura”.

Arnaud Prost (Francia):

“sono entusiasta di avere questa opportunità che mi permetterà di sviluppare ulteriormente le mie competenze di ingegnere collaudatore e pilota. Entrare nella Riserva è stato un viaggio ispirante e sono pronto ad affrontare questa prossima sfida, incontrare il team e contribuire alla nostra ambizione comune”.

Amelie Schoenenwald (Germania):

“sono entusiasta di iniziare questo nuovo capitolo come membro della Riserva di Astronauti ESA. Lo spirito collaborativo all’interno dell’ESA è davvero ispirante e sono pronta a continuare questo incredibile viaggio insieme a team di così dedicato! Con il mio background in biochimica e biotecnologia, sono ben consapevole di ciò che lo spazio può offrire alla ricerca e sono onorata di contribuire a questa missione condivisa”.

Aleš Svoboda (Repubblica Ceca):

“con la mia esperienza come pilota e ufficiale senior, sono assolutamente entusiasta di iniziare l’addestramento della Riserva. Il mio lavoro nella tecnologia aeronautica e missilistica ha solo approfondito il mio apprezzamento per il ruolo fondamentale della ricerca nell’esplorazione spaziale. Non vedo l’ora di mettere in campo le mie competenze e contribuire al futuro dell’esplorazione spaziale europea”.

