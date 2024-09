Nell’atmosfera microbi che viaggiano per migliaia di chilometri

MeteoWeb

Virus, funghi e batteri sopravvivono anche in atmosfera ad alta quota e possono essere trasportati dai venti per migliaia di chilometri. È quanto dimostra uno studio pubblicato sulla rivista dell’Accademia americana delle scienze (PNAS) da un team internazionale guidato dall’Istituto per la salute globale di Barcellona, in Spagna.

Ricerche precedenti avevano già dimostrato che la sabbia può viaggiare per migliaia di chilometri (come quella che dall’Africa riesce a raggiungere il continente americano) e che i suoi granelli possono trasportare microrganismi. Con questo nuovo studio, i ricercatori hanno voluto verificare quanto in alto riescono a spingersi i microbi e se riescono a sopravvivere al viaggio. Per scoprirlo, hanno noleggiato un piccolo aereo con cui hanno sorvolato il Giappone per raccogliere campioni di aria ad altitudini comprese fra i mille e i tremila metri. Inoltre hanno raccolto dati metereologici relativi alla colonna d’aria nelle zone che hanno attraversato.

Le analisi genetiche condotte sui campioni hanno permesso di identificare virus, funghi e batteri, alcuni dei quali pericolosi per la salute umana. Molti microrganismi erano ancora attivi, tanto da riuscire a moltiplicarsi una volta messi in coltura in laboratorio. Complessivamente sono stati trovati 266 tipi di funghi e 305 tipi di batteri. Molti di questi microrganismi si trovano solitamente nel terreno e sulle piante: considerando la loro posizione geografica, la quota a cui sono stati trovati, la velocità e la direzione dei venti, i ricercatori ipotizzano che siano arrivati dalla Cina e che dunque possano aver viaggiato per almeno 2.000km.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.