Porti: ad Augusta nasce il più grande impianto di rimozione della CO₂ dall’aria al mare

Nel porto di Augusta è stato inaugurato il più grande impianto industriale al mondo, capace di rimuovere dall’aria ben 800 tonnellate di anidride carbonica ogni anno, stoccandola in mare attraverso un processo chimico. Questa innovativa tecnologia, che trasforma la CO₂ in bicarbonati di calcio, promette notevoli benefici per l’ecosistema marino.

L’innovativa soluzione è stata ideata e realizzata dalla startup italiana Limenet, che nel 2023 aveva già sperimentato un progetto pilota a La Spezia per il sequestro di CO₂. Questo nuovo impianto, realizzato nello scalo siracusano, presenta una capacità di stoccaggio 100 volte superiore, arrivando a 100 kg/h.

A comunicarlo è stata l’Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia orientale. “Il ruolo del nostro ente è anche quello di tutelare il mare, oltreché il territorio – sottolinea il presidente Francesco Di Sarcina – dobbiamo considerare il mare come centro di vita della nostra economia e del nostro commercio, dunque è necessario proteggerlo. Per queste ragioni abbiamo accolto, con profonda attenzione e forte interesse, l’iniziativa di Limenet che dona al porto di Augusta un record mondiale nel passaggio aria-mare dell’anidride carbonica e possa essere da stimolo per altre strutture portuali italiane, e non solo, al fine di adottare strumenti potenti ed efficaci nella salvaguardia dell’ambiente marino”.

“Dopo anni di ricerca ed esperimenti siamo onorati di presentare il nostro primo impianto industriale ad Augusta – evidenzia Stefano Cappello, Ceo e Founder di Limenet – risultato che segna un passo significativo nello sviluppo della nostra tecnologia e nella crescita della società. Nell’ultimo anno abbiamo venduto i primi crediti di CO₂ equivalenti a 1.000 tonnellate di emissioni negative grazie all’accordo con KlimaDao e concluso un percorso di accelerazione presso Faros, acceleratore della blue economy della rete Cdp Venture Capital. Grazie alla collaborazione con l’Adsp del Mar di Sicilia Orientale e con il Comune di Augusta, abbiamo avviato il primo progetto in Italia di rimozione del carbonio nel mare tramite i bicarbonati di calcio”.

