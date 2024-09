Bagnacavallo sotto l’assalto del maltempo, sindaco: “immagini drammatiche”

MeteoWeb

“Abbiamo tutti sotto gli occhi le drammatiche immagini della rotta della piena sull’argine del fiume Lamone a Traversara.” Con queste parole, il sindaco di Bagnacavallo, Matteo Giacomoni, ha descritto la difficile situazione che la città sta affrontando a causa del maltempo. “La priorità è ovviamente quella di mettere in sicurezza le persone. Siamo in una situazione delicata di emergenza,” ha aggiunto Giacomoni, sottolineando che, sebbene la situazione sia critica, ci sono segnali che indicano una possibile attenuazione delle condizioni meteorologiche nei prossimi giorni, che potrebbe portare a un alleggerimento, anche minimo, delle difficoltà attuali.

Le parole del sindaco Giacomoni

Il sindaco non ha mancato di esprimere la sua gratitudine verso tutti coloro che stanno contribuendo agli sforzi di soccorso: “Ringrazio tutti i soccorritori, volontari e professionisti, i vigili del fuoco, la protezione civile locale ma anche la colonna mobile regionale che ci sta affiancando in queste ore veramente difficili.” Giacomoni ha anche esteso i suoi ringraziamenti alle forze dell’ordine, ai colleghi di giunta e ai dipendenti del Comune per il loro instancabile lavoro a favore della comunità: “Ringrazio le forze dell’ordine, i colleghi di giunta e i dipendenti del Comune che non si stanno risparmiando per aiutare la nostra città.”

