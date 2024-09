Ritrovata la barca a vela dispersa nel Tirreno: il maltempo ha cambiato i piani

MeteoWeb

Avrebbe dovuto arrivare in Sardegna questa mattina, invece di una barca a vela di 14 metri battente bandiera inglese non si hanno più notizia dal 10 settembre. L’ultimo segnale captato dall’Ais di bordo risale alle 17 di quel giorno, dopo che l’imbarcazione era partita da Vibo Valentia, in Calabria, diretta ad Olbia, in Sardegna. A bordo ci sono due italiani.

L’allarme è scattato ieri, venerdì 13 settembre, quando la Capitaneria di Porto della Calabria ha contatto i colleghi di Olbia dopo che una cella telefonica di uno dei due velisti era stata agganciata a est della Sardegna. La Guardia Costiera sta operando in mare con una motovedetta e in aria con un Atr 42 decollato da Catania. Le operazioni sono coordinate dal comandante del Reparto Operativo della Direzione Marittima olbiese, Rosario Morello.

Da domani, la barca a vela avrebbe dovuto partecipare alla Maxi Yacht Rolex Cup a Porto Cervo.

AGGIORNAMENTO

È stata ritrovata la barca a vela dispersa da quattro giorni nel Tirreno. L’armatore è stato contattato dal comandante della barca a vela che gli ha riferito che, a causa delle pessime condizioni meteo, ha deciso di dirigersi nel porto sicuro di Ponza e non raggiungere la destinazione. L’armatore ha subito contattato la Guardia Costiera di Olbia che stava coordinando le ricerche. Le due persone che si trovano a bordo della barca a vela stanno bene e l’imbarcazione non ha danni.

