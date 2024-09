Bayesian, paura per i dati di Mike Lynch: rischio spionaggio

MeteoWeb

Un team di sommozzatori specializzati è attualmente impegnato nell’esame del relitto del Bayesian, un superyacht dal valore di 40 milioni di dollari, affondato al largo della Sicilia ad agosto, un incidente che ha provocato la morte di otto persone, tra cui il magnate della tecnologia britannico Mike Lynch. Secondo fonti riportate dalla CNN, gli esperti hanno richiesto un potenziamento della sicurezza per l’imbarcazione, temendo che i dati sensibili custoditi nelle sue casseforti possano attirare l’attenzione di governi stranieri.

Le informazioni sensibili nel Bayesian

Le autorità italiane, che hanno avviato un’inchiesta penale per omicidio colposo multiplo e naufragio colposo, sospettano che lo yacht di 56 metri, il Bayesian, possa contenere informazioni altamente sensibili legate a diversi servizi segreti occidentali. Quattro fonti vicine alle indagini hanno confermato questa preoccupazione, sottolineando che Lynch era in contatto con i servizi segreti britannici, americani e di altri Paesi attraverso le sue varie aziende, inclusa la società di sicurezza informatica Darktrace, venduta ad aprile a Thoma Bravo, un fondo di private equity di Chicago.

Si ipotizza che il Bayesian, ora sul fondale a circa 50 metri di profondità, abbia casseforti ermetiche contenenti due hard disk super-criptati con informazioni altamente riservate, inclusi codici di accesso e dati sensibili. Un funzionario coinvolto nelle operazioni di recupero ha dichiarato alla CNN, “E’ stata accolta e implementata una richiesta formale per una maggiore sicurezza del relitto fino a quando non potrà essere recuperato“.

L’interesse di Russia e Cina

Inizialmente, i subacquei dei Vigili del Fuoco erano preoccupati che potenziali ladri potessero tentare di raggiungere il relitto per rubare gioielli e altri oggetti di valore. Tuttavia, ora il timore si è ampliato includendo l’interesse di governi stranieri, in particolare Russia e Cina. Pertanto, è stata richiesta una sorveglianza intensificata dell’imbarcazione, sia in superficie che con controlli subacquei.

Durante la tragedia, Lynch, sua figlia diciottenne Hannah, l’avvocato americano Chris Morvillo e sua moglie Neda, il banchiere britannico Jonathan Bloomer e sua moglie Judy, insieme allo chef di bordo Recaldo Thomas, hanno perso la vita quando lo yacht è affondato durante una tempesta violenta. I risultati preliminari delle autopsie suggeriscono che le coppie Bloomer e Morvillo possano essere morte per soffocamento o “annegamento a secco“, mentre la causa della morte di Lynch e sua figlia rimane meno chiara.

Le autorità hanno confermato che i sopravvissuti, tra cui il capitano James Cutfield e altri membri dell’equipaggio, sono sotto inchiesta per omicidio colposo e naufragio colposo, ma sono stati autorizzati a lasciare l’Italia. Alcuni sopravvissuti hanno riferito ai procuratori che Lynch “non si fidava dei servizi cloud” e custodiva sempre le unità dati in un compartimento sicuro dello yacht.

Nonostante Lynch fosse stato assolto da ogni illecito penale negli Stati Uniti, Hewlett Packard continua a perseguire un risarcimento civile di 4 miliardi di dollari, come stabilito da un tribunale britannico nel 2022. A complicare ulteriormente la situazione, il socio in affari di Lynch, Stephen Chamberlain, è deceduto il 19 agosto, lo stesso giorno dell’affondamento, dopo un incidente stradale.

Il recupero del Bayesian

Attualmente, non sono stati recuperati effetti personali dall’imbarcazione, ma gli hard disk di bordo e le telecamere di sorveglianza sono stati portati agli investigatori per verificare se contengano dati utili a comprendere le cause del naufragio, avvenuto in soli 16 minuti dall’arrivo della tempesta. Non essendo dotato di una tradizionale scatola nera o registratore di dati, il recupero del relitto sta sollevando preoccupazioni circa la sicurezza delle informazioni contenute.

I sommozzatori completeranno il rilievo del relitto questa settimana e forniranno suggerimenti su come procedere al sollevamento della nave, evitando la fuoriuscita di petrolio e carburante e garantendo che i dati sensibili non finiscano nelle mani sbagliate. I costi del sollevamento saranno a carico della vedova di Lynch, come previsto dalla legge marittima italiana.

