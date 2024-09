Betelgeuse è una stella binaria? Nuove ipotesi sulla supergigante rossa

MeteoWeb

Betelgeuse è da anni una delle stelle preferite dagli astronomi amatoriali. In qualunque modo la si pronunci, il suo inaspettato oscuramento attira ancora più attenzione su questa stella variabile supergigante rossa in Orione. Ha alcuni cicli di variabilità. Uno di questi si verifica in un periodo di 2.170 giorni, cinque volte più lungo del suo normale periodo di pulsazione.

Ora è stato pubblicato un articolo sul server di preprint arXiv che suggerisce che una stella compagna di 1,17 masse solari potrebbe esserne la causa. Avrebbe bisogno di un’orbita di circa 2,43 volte il raggio di Betelgeuse e potrebbe semplicemente portare alla modulazione della polvere nella regione che causa le variazioni che vediamo.

Una delle stelle più luminose del cielo, Betelgeuse è una supergigante rossa che si trova in posizione prominente in alto a sinistra della costellazione di Orione. Rappresenta la spalla del cacciatore, anche se alcune traduzioni suggeriscono che si riferisca a “l’ascella del gigante”. È una delle stelle più grandi visibili a occhio nudo con un raggio di circa 1.000 volte quello del Sole. A una distanza di 642 anni luce, la sua luminosità nel nostro cielo ci dice che deve emettere circa 100.000 volte più luce del Sole.

L’oscuramento

Negli ultimi cinque anni, però, ha ricevuto un’attenzione speciale a causa del suo inaspettato oscuramento. L’oscuramento si è verificato verso la fine del 2019, tornando alla normalità nella prima metà del 2020. È generalmente accettato che l’oscuramento sia stato causato da una nube di polvere nell’evento che ora è stato soprannominato il “Grande oscuramento”.

Le osservazioni dell’oscuramento hanno portato a un cambiamento nella nostra comprensione del comportamento di Betelgeuse e del suo ambiente circostante, come l’apparente rotazione superficiale di 5km/s, modelli della natura della sua variabilità e modelli di pulsazione (l’espansione e la contrazione periodiche degli strati esterni della stella).

Come una nota stella variabile, la curva di luce di Betelgeuse mostra un periodo secondario lungo (LSP) di circa 2.100 giorni. Non è insolito per le stelle nel ramo delle giganti rosse del diagramma di Hertzsprung-Russell e può variare da poche centinaia di giorni a migliaia. Ad oggi, tuttavia, il meccanismo alla base dell’LSP è sconosciuto, ma sembra certamente essere un ciclo secondario di uno più breve. È interessante notare che la durata dell’LSP sembra essere generalmente nell’ordine di alcune decine di volte più lenta della pulsazione radiale della stella.

È la natura di questa variabilità a lungo termine in Betelgeuse che è al centro del nuovo articolo pubblicato da Jared A. Goldberg e dal suo team. Una maggiore comprensione porterà a una maggiore chiarezza sullo stadio evolutivo di Betelgeuse e, in ultima analisi, alla sua morte.

Le possibili spiegazioni

Una soluzione indica che è semplicemente il risultato della pulsazione degli strati esterni. Se così fosse, allora significherebbe che Betelgeuse è più grande del previsto e sarebbe più avanti nel suo ramo evolutivo e che un’esplosione di supernova potrebbe essere imminente entro i prossimi cento anni, una prospettiva entusiasmante per gli astronomi.

È interessante notare, tuttavia, che il team conclude che la spiegazione più probabile per la variabilità a lungo termine di Betelgeuse è una stella compagna di piccola massa, chiamata α Ori B (Betelgeuse porta il nome alternativo α Orionis). È possibile che questa stella binaria possa modulare la polvere che circonda il sistema e quando la compagna è in transito, la polvere porta a una riduzione della luminosità.

Se α Ori B venisse confermata, avrebbe un impatto significativo sulla nostra comprensione evolutiva di Betelgeuse. Si prevede che presto diventerà una supernova, ma questo è dovuto in gran parte alle variazioni osservate che hanno portato a concludere che era vicina. Invece, se α Ori B è la causa, significa che potremmo avere un po’ di tempo da aspettare.

