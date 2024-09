Biden dichiara guerra al software cinese: un divieto che cambierà il volto dell’automotive

MeteoWeb

Negli ultimi anni, la Cina ha consolidato la sua posizione di leader nel settore dei veicoli elettrici e nei componenti per auto intelligenti. Questo successo è in gran parte attribuibile ai generosi sussidi e alle politiche di sostegno governativo. Tuttavia, con la crescente preoccupazione per la sicurezza informatica e le influenze esterne, l’amministrazione Biden sta valutando misure drastiche. Il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti è pronto a presentare proposte di divieto per l’hardware e il software di fabbricazione cinese e russa destinati ai veicoli connessi, una mossa che potrebbe avere ripercussioni significative sul mercato automobilistico globale.

La leadership cinese nei veicoli elettrici

La Cina non è solo un grande produttore di veicoli elettrici; è anche un hub di innovazione per tecnologie automobilistiche avanzate. Grazie a una combinazione di investimenti statali e privati, il paese ha sviluppato una rete di produttori che offre non solo veicoli elettrici, ma anche componenti critici per i sistemi di guida automatizzata. Questi fattori hanno contribuito a una rapida espansione del mercato cinese, creando una concorrenza agguerrita per i produttori occidentali.

Il vento cambia

Il recente annuncio del Dipartimento del Commercio riflette l’intensificarsi delle preoccupazioni per la sicurezza informatica. Secondo fonti interne, il ministero ha avviato incontri con esperti del settore per discutere i rischi associati all’uso di tecnologie provenienti da nazioni che potrebbero rappresentare una minaccia per la sicurezza nazionale. Le nuove regole proposte includerebbero il divieto di utilizzare e testare software e hardware cinesi e russi per i sistemi di guida automatizzata e per le comunicazioni veicolari.

Un divieto che potrebbe cambiare il gioco

Il provvedimento, che dovrebbe essere rivelato ufficialmente a breve, si concentra principalmente sul software, ma non esclude l’hardware. Questo approccio potrebbe avere un impatto profondo su molte aziende automobilistiche che già utilizzano tecnologie cinesi. Le limitazioni non solo potrebbero rallentare l’innovazione nel settore, ma potrebbero anche aumentare i costi di produzione per le case automobilistiche statunitensi e internazionali che dipendono da fornitori cinesi.

Le reazioni all’annuncio sono già iniziate a manifestarsi, con le aziende automobilistiche che si preparano a una nuova era di regolamentazioni. Alcuni esperti temono che un divieto esteso potrebbe portare a una stagnazione nell’innovazione tecnologica, mentre altri vedono questa come un’opportunità per spingere verso soluzioni più sicure e locali.

