Big Science Business Forum 2024: opportunità di collaborazione con l’ESA

Uno spazio espositivo aperto su due padiglioni ospiterà oltre 120 stand in rappresentanza di partecipanti istituzionali e aziende internazionali high-tech provenienti da tutta Europa. Questa organizzazione si ispira al successo delle precedenti edizioni del BSBF a Copenaghen e Granada, che hanno riunito circa 1000 delegati provenienti da 500 organizzazioni e 30 Paesi.

Per molte aziende, BSBF offre la possibilità di incontrare per la prima volta grandi organizzazioni scientifiche. Un’occasione unica per scoprire cosa hanno da offrire, presentarsi e discutere di potenziali obiettivi comuni.

L’ESA accoglierà i visitatori nel suo stand A39 nel padiglione 27, dove dei rappresentanti saranno a disposizione per presentare l’Agenzia e le sue attività. L’ESA è disponibile anche per incontri pre-concordati con aziende interessate a potenziali collaborazioni.