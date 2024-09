Boom di bronchiti e polmoniti a causa dell’aria condizionata

MeteoWeb

Negli ultimi giorni, si è registrato un aumento preoccupante di casi di bronchiti e polmoniti, attribuiti all’uso inappropriato dell’aria condizionata. Quando viene “sparata addosso”, l’aria condizionata fredda può irritare le vie respiratorie, provocando infiammazioni e infezioni. Questo fenomeno, comune durante i mesi estivi, sta continuando a colpire molte persone anche a fine stagione.

L’avvio delle scuole e l’aumento delle infezioni

Con l’imminente ripresa delle attività scolastiche, in particolare nelle scuole dell’infanzia, dove la promiscuità tra i bambini è maggiore, c’è il timore che i casi di infezioni respiratorie possano aumentare ulteriormente. La combinazione tra il rientro a scuola e il persistere del maltempo potrebbe infatti favorire la diffusione di virus, con conseguenze come febbre, mal di gola e problemi gastroenterici. Questo fenomeno potrebbe essere amplificato anche da un possibile calo delle temperature nei prossimi giorni.

Nonostante ciò, i numeri delle infezioni da Covid sembrano essersi stabilizzati dopo l’aumento recente. Sebbene ci sia stato un lieve incremento nei ricoveri di anziani con patologie preesistenti, il Friuli Venezia Giulia rimane tra le regioni con un indice di trasmissibilità medio. Tuttavia, escludendo rari casi, nessuno fa più i tamponi per verificare la positività al virus.

Le conseguenze dell’aria condizionata sull’apparato respiratorio

L’uso scorretto dell’aria condizionata, in particolare quando viene impostata a temperature troppo basse o diretta direttamente sul corpo, può indebolire il sistema immunitario, rendendo le persone più suscettibili a infezioni come bronchiti e polmoniti. Quando l’aria fredda entra in contatto con le vie respiratorie già stressate dal caldo estivo, può creare un terreno fertile per i virus e i batteri. Questo fenomeno è particolarmente pericoloso per i bambini, gli anziani e le persone con patologie respiratorie croniche.

