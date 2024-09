Trieste sferzata dalla Bora, raffiche fino a 100 km/h

MeteoWeb

Da ieri Trieste è sferzata da una Bora impetuosa, che secondo le previsioni persisterà fino a sabato. La raffica più intensa è stata registrata nella serata di ieri, sui 100 km/h, come segnalato dall’Osmer Arpa Fvg. Il vento colpisce con particolare intensità la costa, ma forti raffiche interessano anche il Carso e le zone più alte della città. I Vigili del fuoco sono stati chiamati a intervenire per numerosi inconvenienti causati dalle raffiche, tra cui la caduta di tegole, pezzi di cornicione e rami d’albero.

