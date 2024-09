Brexit, Londra sempre più lontana

MeteoWeb

Anche per turisti provenienti dall’UE che vorranno raggiungere il Regno Unito, dopo il mese d’aprile del prossimo anno, scatterà l’obbligo del visto elettronico a pagamento denominato ETA (Electronic Travel Authorisation) anche per i cittadini dell’Ue, italiani inclusi. Tale sistema è destinato ad entrare in vigore dal 2 aprile del 2025, e prevede delle forme di esenzione per chi possiede un visto di lavoro o risiede regolarmente oltremanica.

Nella pratica per ottenere questo visto i viaggiatori dovranno compilare un modulo online e pagare una somma di denaro (10 sterline circa 12 euro). Una volta ottenuto con questo tipo di visto si potranno compiere viaggi multipli nel Regno Unito con soggiorni fino a sei mesi nell’arco di due anni.

L’Home Office di Londra ha affermato inoltre che per i cittadini Ue sarà possibile richiedere il visto elettronico tramite una semplice app per smartphone chiamata Uk Eta.

Nel comunicato del ministero degli Interni si legge che tale sistema punta a rendere gli ingressi dei viaggiatori più efficienti e più sicuri e, allo stesso tempo, “a prevenire gli abusi del nostro sistema di immigrazione“.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.