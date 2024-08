Buongiorno, Buon 1° Settembre! Tante immagini nuove e frasi originali

MeteoWeb

Buongiorno e Buon 1° Settembre 2024! Al via il mese simbolo del “rientro” che sia al lavoro o a scuola. È il momento in cui molti riprendono le loro attività quotidiane dopo le vacanze estive, pronti a tornare ai loro impegni e alle loro routine. Settembre rappresenta, quindi, un nuovo inizio e una nuova opportunità per riprendere il ritmo e raggiungere nuovi obiettivi.

Per l’occasione, proponiamo una selezione di immagini (gallery in alto) da condividere oggi per augurare il “Buongiorno” e un “Buon 1° Settembre“. Di seguito tante frasi originali.

Buongiorno e Buon 1° Settembre! Che questo mese ti porti nuove energie e tante soddisfazioni

Buongiorno e Buon 1° Settembre! Inizia il mese con entusiasmo e nuove motivazioni. Che sia un periodo ricco di successi e gioia

Buongiorno e Buon 1° Settembre! Che questo mese possa offrirti nuove opportunità e momenti indimenticabili

Buongiorno e Buon 1° Settembre! È tempo di riprendere il ritmo e abbracciare le nuove sfide con il sorriso

Buongiorno e Buon 1° Settembre! Che questo mese ti porti serenità, nuove avventure e tanto entusiasmo

Buongiorno e Buon 1° Settembre! Che ogni giorno di questo mese possa essere un passo verso i tuoi sogni e obiettivi

Buongiorno e Buon 1° Settembre! Inizia il mese con ottimismo e apri il tuo cuore a tutte le nuove opportunità che arriveranno

Buongiorno e Buon 1° Settembre! Che settembre sia un mese di crescita, felicità e realizzazione dei tuoi progetti

Buongiorno e Buon 1° Settembre! Prendi questo nuovo mese come un’opportunità per iniziare qualcosa di straordinario

Buongiorno e Buon 1° Settembre! Ti auguro un mese sereno e produttivo, pieno di nuove sfide e conquiste personali

Ecco le citazioni e i proverbi più noti

Sono davvero tanti i proverbi e le citazioni aventi per protagonisti questo mese che segna l’ultima fase della stagione estiva. Eccone qualche esempio:

“Se in settembre senti tonare tini e botti puoi preparare”

“Di settembre la notte col dì contende”

“La pioggia di settembre è veleno per l’uva”

“A settembre pioggia e luna, è dei funghi la fortuna”

“Quando la cicala canta in settembre, non comprare grano da vendere”

“Aria settembrina fresco la sera e fresco la mattina”

“Brache, tele e meloni in settembre non son boni”

“Da settembre prima la bianca, che di perdere è già stanca”

“Ogni uccello di settembre è beccafico”

“Se fa bello per San Gorgone (6 settembre) la vendemmia va benone”

“Se piove per San Gorgonio (9 settembre), tutto l’ottobre è un demonio”

“A settembre chi è esperto non viaggia mai scoperto”

“Per Santa Eufemia (16 settembre) comincia la vendemmia”

“Per Santa Croce (14 settembre) la pertica sul noce”

“Chi ara il campo a settembre, fa un bel solco e poi spende”

“Settembre, mare caldo e asciutto, matura ogni frutto”

“Alla luna di settembre, l’uva e il fico pende”

“Equinozio di settembre, la notte al giorno contende”

“L’uva settembrina è fragola zuccherina”

“Quel che fa maggio fa settembre”

“Dopo la festa di settembre, lesto lesto viene l’inverno”

“Settembre è il lunedì dell’anno”

“Per San Cipriano (16 settembre) semina in costa e semina piano”

“San Matteo (21 settembre)addolcisce i grappoli”

“Il 29 settembre se gli angeli si bagnano le ali, piove fino a Natale”

“Per San Michele (29 settembre) l’uva è come il miele”

Rowland E. Robinson scrive: “I giorni di settembre sono il calore dell’estate nelle loro ore più centrali ma nelle sere che si allungano c’è il soffio profetico dell’autunno”.

Gianni Rodari: “Settembre settembrino, matura l’uva e si fa il vino matura l’uva moscatella: scolaro, prepara la cartella!”

Guido Gozzano: “Le piogge di settembre già propizie gonfian sul ramo fichi bianchi e neri, susine claudie. A chi lavori e speri Gesù concede tutte le delizie!”

Gabriele D’Annunzio: “Ne l’aria fluttua e s’accende quasi il fantasma d’un april defunto. Settembre”.

Hermann Hesse: “Triste il giardino: fresca scende ai fiori la pioggia… silenziosa trema l’estate, declinando alla sua fine”.

