Buonguerrieri (FDI): Fondi Ue a Emilia-Romagna grazie a lavoro governo

“Oggi è stata approvata l’erogazione di 378,8 milioni di euro del Fondo europeo di Solidarietà da destinare ai territori dell’Emilia-Romagna colpiti dall’alluvione del maggio 2023. Tutto questo è possibile grazie alla grande attività politica e diplomatica del Presidente Meloni e del Governo con la Commissione Europea.”

Queste le parole del deputato romagnolo di Fratelli d’Italia, Alice Buonguerrieri, che ha anche commentato le critiche mosse al governo. “Assistiamo ad un costante tentativo, maldestro, da parte del Pd di attaccare l’esecutivo attribuendogli presunte responsabilità nella ricostruzione. L’unica vera responsabilità da accertare è la mancata gestione del territorio da parte della Regione Emilia-Romagna, da imputare a Bonaccini e Schlein, per prevenire l’alluvione, che è la vera ragione del disastro accaduto.”

Buonguerrieri ha sottolineato che “cercano di attaccare il governo per distrarre l’attenzione dalle loro mancanze.” Infine, ha rivelato: “A seguito di una interrogazione alla commissione europea abbiamo scoperto che i fondi europei di sviluppo regionale FESR negli anni 2014-2020 non sono neanche stati richiesti dalla Regione a guida Bonaccini e quasi tutti i progetti di gestione del territorio dal rischio idrogeologico non sono stati svolti.”

