Bus precipita in Perù, vicino a Machu Picchu: diversi italiani feriti

Un autobus turistico è precipitato per oltre 15 metri a Cusco, mentre tornava da Machu Picchu. A bordo 30 feriti, tra cui 13 italiani, con fratture e traumi. L’incidente è avvenuto a causa della perdita di controllo del mezzo, forse per nebbia, tra le curve 6 e 7 della strada di montagna che collega Machu Picchu ad Aguas Calientes. Le vittime, tra cui peruviani, cileni, messicani e altri, sono state soccorse dalla polizia e dai residenti. Alcuni italiani con ferite gravi sono stati ricoverati in ospedale, mentre altri sono sotto sorveglianza.

