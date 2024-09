Calabria, giovane ragazza si perde mentre cercava funghi nei boschi: salvata

MeteoWeb

Ennesima disavventura a lieto fine, per cercatori di funghi, in Calabria. Squadre dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro sede centrale, distaccamento di Sellia Marina, distaccamenti volontari di Taverna e Girifalco, congiuntamente alla squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Petilia Policastro (KR) sono state impegnate dal primo pomeriggio di ieri nel comune di Taverna, in località Monte Gariglione per il soccorso nei confronti di una persona dispersa.

Una coppia si era inoltrata nella zona boscata della Sila Catanzarese per cercare funghi quando la ragazza, nel tentativo di ritornare alla propria autovettura non riuscendo più ad orientarsi, si allontanava dal sentiero principale. Allertata la sala operativa dei vigili del fuoco oltre alle squadre inviate immediatamente sul posto, per la ricerca venivano attivati il nucleo SAPR (sistema aeromobile a pilotaggio remoto) dei vigili del fuoco Calabria ed il nucleo Cinofili dalla Basilicata. A coordinare le operazioni di soccorso il funzionario IAE Conforti e sul posto automezzo AF/UCL (Unità di Comando Locale) con personale TAS (Topografia applicata al soccorso) per coordinare le attività di ricerca.

Alle ore 17.00 circa i vigili del fuoco individuavano e raggiungevano la giovane malcapitata. La stessa in buone condizioni di salute ma visibilmente provata dalla disavventura, veniva accompagnata in zona sicura presso il posto di comando locale. A collaborare alla ricerca i carabinieri forestali, i carabinieri della stazione di Taverna ed i Volontari di Protezione Civile Angeli della Sila.

