Calabria, terribile incendio a Palizzi Marina: 400 ettari in fumo | FOTO

Nella scorsa notte, un terribile incendio ha devastato il territorio di Palizzi Marina, in provincia di Reggio Calabria. Il forte vento di maestrale ha alimentato le fiamme, che hanno ridotto in cenere 400 ettari, costretto 9 famiglie all’evacuazione e lasciato decine di animali imprigionati dal fuoco. Servizi antincendio, Protezione Civile, forze dell’ordine e volontari hanno lavorato tutta la notte per affrontare una linea di fuoco di oltre mezzo chilometro.

Le fiamme, di natura dolosa, hanno raso al suolo bergamotteti e vigneti pregiati, lambendo persino l’abitato di Palizzi Marina.

Solo due giorni fa, altri 300 ettari di terreno coltivato erano già stati divorati dalle fiamme, mettendo in ginocchio il sistema agricolo dell’area colpita basato su vigne e bergamotto.

