Meteo, caldo record in Nord Africa e Medio Oriente: +45°C in Libia, minime oltre i +30°C

Il Nord Africa e il Medio Oriente stanno registrando un caldo estremo in questi giorni di metà-fine settembre: le temperature superano i +45°C di giorno e si registrano minime diffuse superiori ai +30°C in quasi tutti i Paesi del Sahara e del Medio Oriente. Tantissimi i record di temperatura battuti in questi giorni, dalla Libia all’Egitto. Anche la capitale egiziana Il Cairo ha avuto la sua notte di settembre più calda della storia con una temperatura minima di +29,8°C lo scorso weekend.

In Libia, è stata registrata una temperatura minima di +30,6°C a Obari, mentre le massime si spingono oltre i +44°C.

Nei prossimi giorni il caldo sarà storico in Medio Oriente con le temperature che raggiungeranno i +48°C tra Iraq, Iran e Kuwait.

