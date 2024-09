California, allerta neve nella Sierra Nevada: mai così presto da 20 anni

MeteoWeb

La California ha emesso il suo avviso per neve più precoce degli ultimi 20 anni con un’allerta all’inizio di questa settimana per i residenti della Sierra Nevada, secondo il National Weather Service. Un sistema di bassa pressione che si sta spostando sulla costa occidentale degli Stati Uniti porterà una rara neve e pioggia di inizio stagione in California. “Un avviso per maltempo invernale è in vigore per le parti della Sierra Nevada sopra i 2.400 metri dove potrebbero cadere fino a 10cm di neve”, ha affermato l’ufficio del National Weather Service di Hanford.

I visitatori dello Yosemite National Park potrebbero incontrare neve mentre guidano attraverso il parco. Sono possibili fino a 5cm di neve da Tuolumne Meadows e Tioga Pass, una delle principali arterie del parco. Il National Weather Service ha avvertito i viaggiatori che passano attraverso la Sierra Nevada di seguire un percorso alternativo in caso di chiusure stradali. E lo Yosemite National Park sta decidendo se chiudere la strada SR 120.

L’ultima volta che è stata emessa un’allerta meteo simile a settembre è stato un avviso per neve da Yosemite a Kings Canyon nel 2007.

Ci sono state solo cinque nevicate di settembre registrate a Grant Grove, in California, che si trova appena a ovest del Kings Canyon National Park e si trova a circa 2.100 metri di altitudine. L’ultima volta che questa zona ha avuto neve a settembre è stato nel 1986.

Anche pioggia in arrivo

Questo sistema si spingerà attraverso l’Intermountain West e nelle Montagne Rocciose domani, martedì 17 settembre. Sono previsti fino a 25mm di pioggia in alcune parti di Idaho, Oregon, Nevada e California settentrionale, con quantità isolate di 50-100mm possibili fino a giovedì 19 settembre. Sebbene queste quantità possano sembrare non elevate, questa è la parte più secca dell’anno, quindi ciò equivarrà a un mese di pioggia per città come Reno, Boise e Redding, in California.

Le diffuse probabilità di precipitazioni porteranno anche temperature molto più basse nella regione nei prossimi giorni.

Gli incendi boschivi in ​​California non saranno interessati

La California meridionale sta affrontando diversi incendi boschivi. Tuttavia, i roghi non saranno interessati o attenuati dalla pioggia. “La maggior parte degli incendi boschivi si trova molto a sud di dove abbiamo l’avviso”, ha detto a USA TODAY JP Kalb, del servizio meteorologico nazionale.

Nonostante l’avviso per neve anticipato, il servizio meteorologico prevede che la siccità del bacino del fiume Missouri, che sta colpendo aree della California settentrionale e meridionale, potrebbe continuare a peggiorare a settembre.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.