Inferno in California e Nevada: evacuazioni di massa mentre le fiamme divorano case e creano un clima apocalittico | FOTO

MeteoWeb

Gli incendi devastanti che stanno colpendo la California e il Nevada rappresentano una delle crisi più gravi degli ultimi anni. Mentre le fiamme si avvicinano pericolosamente alle comunità montane e urbane, le autorità sono costrette a ordinare evacuazioni di massa, mettendo in fuga migliaia di residenti. Contestualmente, i meteorologi avvertono di un’ondata di caldo record che peggiora la situazione già critica, rendendo più arduo il compito dei vigili del fuoco e aumentando il rischio di nuovi focolai. La portata dell’emergenza si estende ormai su vastissime aree, con incendi che creano il proprio microclima e regioni intere sotto allerta per frane e inondazioni improvvise.

Incendi in California: Line Fire e le comunità in fuga

Uno degli incendi più preoccupanti, il Line Fire, ha devastato vaste porzioni della California del Sud, particolarmente nelle montagne di San Bernardino, un’area già minacciata dalla siccità e da condizioni climatiche estreme. A partire da giovedì scorso, le fiamme hanno consumato oltre 20.000 acri, mettendo a dura prova i vigili del fuoco, che nonostante l’impiego di oltre 1.800 unità riescono a contenere solo il 3% dell’incendio.

La diffusione delle fiamme, alimentata dai venti e da una vegetazione estremamente secca, ha messo in pericolo oltre 36.000 strutture, tra cui case e attività commerciali, obbligando circa 4.800 famiglie nelle zone di Running Springs e Arrowbear Lake ad abbandonare le proprie abitazioni. La minaccia non è solo il fuoco: le autorità avvertono del rischio di frane e inondazioni improvvise a causa delle condizioni meteorologiche imprevedibili.

L’incendio crea il proprio microclima

Un fenomeno sempre più frequente e preoccupante è il fatto che grandi incendi come il Line Fire siano in grado di generare il proprio microclima. Man mano che le fiamme consumano ettari di territorio, rilasciano calore e creano nuvole di pirocumuli, che a loro volta possono provocare temporali, venti forti e persino fulmini, aumentando ulteriormente il rischio di nuovi incendi. In alcuni casi, queste nubi raggiungono altitudini di oltre 15.000 metri, trasformandosi in sistemi di temporali autonomi noti come pirocumulonembi.

Questa dinamica mette ulteriormente a rischio i soccorritori, che devono far fronte a condizioni imprevedibili. “Ogni giorno siamo messi alla prova“, ha dichiarato Brent Pascua, capo del battaglione dei vigili del fuoco della California. “L’imprevedibilità è totale, e dobbiamo essere pronti a rispondere in ogni parte del perimetro dell’incendio”.

Migliaia di evacuati

L’impatto umano di questi incendi è devastante. Mentre migliaia di persone sono state evacuate dalle loro case, altre vivono nell’angoscia di dover affrontare un destino simile. Nelle comunità di Highland, Forest Falls, Mountain Home Village e Angelus Oaks, i residenti si trovano in bilico tra la speranza di salvare le loro abitazioni e la necessità di mettersi in salvo. Alcuni, come Brian Gano delle Highlands, hanno cercato di combattere il fuoco da soli, utilizzando attrezzature domestiche per spegnere le fiamme che si avvicinavano alla loro proprietà.

Ma anche chi non è direttamente minacciato dalle fiamme vive in condizioni di stress elevato. Diya Hirpara, residente della zona, ha raccontato di aver fatto scorta di beni di prima necessità nel caso in cui l’ordine di evacuazione arrivi da un momento all’altro. “Siamo sempre in allerta“, ha detto.

Nel frattempo, i rifugi di emergenza, come quello allestito dalla Croce Rossa Americana presso una chiesa locale, stanno cercando di offrire sollievo temporaneo agli sfollati, ma le risorse sono limitate e il futuro incerto.

Nevada in fiamme: il Davis Fire e la sichiarazione di emergenza

L’emergenza non si limita alla California. In Nevada, l’incendio noto come Davis Fire sta devastando aree a sud di Reno. Con una superficie bruciata che supera i 6.500 acri, il fuoco ha già distrutto 14 strutture e minaccia migliaia di altre abitazioni. Il governatore del Nevada, Joe Lombardo, ha dichiarato lo stato di emergenza, mobilitando risorse per assistere i circa 14.000 residenti costretti all’evacuazione. Anche qui, le squadre di soccorso lottano contro raffiche di vento che rendono impossibile il controllo delle fiamme.

A complicare la situazione in Nevada è la perdita di energia elettrica: 6.300 residenti sono attualmente senza corrente, e le autorità hanno avvertito che potrebbero verificarsi ulteriori interruzioni a causa della natura imprevedibile dell’incendio. “Dobbiamo essere preparati per il peggio“, ha dichiarato un portavoce di NV Energy, la compagnia elettrica locale.

Caldo record e qualità dell’aria: un circolo vizioso

A peggiorare ulteriormente la situazione, il caldo soffocante che ha colpito l’area dell’ovest degli Stati Uniti sta aumentando il rischio di incendi e aggravando le condizioni per i residenti e i soccorritori. Le temperature stanno superando i 40°C in molte zone della California meridionale, con punte che arrivano fino a 105°F (circa 40°C). Questo caldo anomalo non solo rende difficile combattere gli incendi, ma peggiora la qualità dell’aria, già compromessa dal fumo denso che si estende per chilometri.

Il South Coast Air Quality Management District ha emesso un avviso di qualità dell’aria, invitando i residenti a evitare attività all’aperto e a rimanere all’interno con finestre e porte chiuse. Le persone affette da problemi respiratori sono particolarmente vulnerabili, e le autorità hanno messo in guardia contro l’inalazione delle particelle sottili trasportate dal fumo.

Gli incendi stanno causando danni incalcolabili in California e Nevada non solo a livello umano, ma anche economico e sociale. La perdita di migliaia di abitazioni e strutture commerciali avrà un impatto devastante sulle comunità locali, molte delle quali dipendono dal turismo e dall’economia agricola. Le autorità della California e del Nevada stanno già stimando danni per centinaia di milioni di dollari, ma il costo umano ed emotivo è ancora più difficile da quantificare.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.