Il cambiamento climatico accelera l’espansione delle zone aride: lo studio

MeteoWeb

Circa il 45% della superficie terrestre mondiale è ora classificata come zona arida, tra cui deserti, arbusteti, praterie e savane. Queste regioni aride sono in genere caratterizzate da una limitata disponibilità di acqua, che ha un impatto significativo sia sugli ecosistemi naturali sia sui paesaggi gestiti dall’uomo, tra cui agricoltura, silvicoltura e produzione di bestiame. Nonostante queste condizioni difficili, le zone aride ospitano circa il 40% della popolazione mondiale.

Le zone aride sono principalmente modellate da una combinazione di scarse precipitazioni e alta richiesta di acqua atmosferica. Con il cambiamento climatico che esacerba queste condizioni, le precipitazioni nelle zone aride stanno diminuendo mentre l’aumento delle temperature sta aumentando la richiesta di acqua atmosferica. Ciò porta a un’ulteriore perdita di acqua attraverso l’evaporazione, determinando l’espansione globale delle zone aride e trasformando regioni un tempo umide in paesaggi aridi.

Sebbene sia noto da tempo che il cambiamento climatico e le pratiche di gestione del territorio contribuiscono all’espansione delle zone aride, un nuovo studio condotto dall’Hydro-Climate Extremes Lab (H-CEL) presso la Ghent University in collaborazione con la Cardiff University, la University of Bristol e l’ETH Zurich ha rivelato un fattore sorprendente: le zone aride stesse stanno accelerando la propria espansione.

Autoespansione delle zone aride

In questo studio rivoluzionario, i ricercatori dell’H-CEL hanno quantificato il processo di autoespansione delle zone aride analizzando le fonti di precipitazioni e calore sulle zone aride di recente espansione. Tracciando i movimenti dell’aria su queste regioni negli ultimi 40 anni, il team è stato in grado di calcolare, per la prima volta, quanta parte del deficit di precipitazioni e dell’aumento della domanda di acqua atmosferica che ha contribuito all’espansione delle zone aride potesse essere attribuita alle zone aride esistenti.

“Dei circa 5,2 milioni di chilometri quadrati di terra umida che si sono trasformate in zone aride negli ultimi quattro decenni, oltre il 40% del cambiamento è stato dovuto all’autoespansione delle zone aride”, spiega l’autore principale Akash Koppa. Lo studio ha rivelato che i terreni secchi nelle zone aride esistenti rilasciano meno umidità e più calore nell’atmosfera, portando a una riduzione delle precipitazioni e a una maggiore richiesta di acqua atmosferica nelle regioni umide sottovento. Nel tempo, questo processo può far sì che queste aree umide diventino gradualmente aride.

In regioni come l’Australia e l’Eurasia, l’autoespansione è stata identificata come il principale motore della diffusione delle zone aride. “Mentre continuiamo ad andare verso un futuro più caldo e potenzialmente più secco, il fenomeno dell’autopropagazione delle zone aride potrebbe accelerare, ponendo rischi significativi per i mezzi di sussistenza umani, gli ecosistemi e la stabilità socioeconomica a livello globale“, avverte Koppa.

Lo studio evidenzia anche le regioni più vulnerabili a un’ulteriore espansione delle zone aride e sottolinea l’urgente necessità di mitigazione dei cambiamenti climatici e pratiche di gestione sostenibile del territorio. Quantificando l’impatto delle risposte della vegetazione distante sull’espansione delle zone aride, la ricerca sottolinea l’importanza di sforzi coordinati di conservazione degli ecosistemi nelle zone aride esistenti. Con il supporto del programma Horizon 2020 dell’Unione Europea e del Consiglio europeo della ricerca (ERC), H-CEL e i colleghi sono attualmente concentrati sullo sviluppo di strategie di adattamento basate sulla terra per prevenire la siccità e la propagazione del calore.

Questa ricerca rivoluzionaria è stata pubblicata sulla prestigiosa rivista Science, il che sottolinea l’importanza critica di queste scoperte all’interno della comunità scientifica globale.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.