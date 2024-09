Con il cambiamento climatico raddoppia la probabilità di inondazioni mortali nell’Europa centrale: lo studio

MeteoWeb

A metà settembre 2024, una vasta regione dell’Europa centrale, comprendente Polonia, Repubblica Ceca, Austria, Romania, Ungheria, Germania e Slovacchia, ha subito piogge molto intense, infrangendo i record locali e nazionali di precipitazioni nell’arco di quattro giorni. “Sebbene la pioggia sia stata estremamente intensa in molte località, l’entità dell’evento, che si è esteso a molti Paesi, è stata eccezionale. Quasi due milioni di persone sono state direttamente colpite dalle inondazioni causate dalle piogge estreme. Gli impatti più gravi nelle aree urbane si sono verificati nella regione di confine tra Polonia e Repubblica Ceca e in Austria. Al momento in cui scriviamo, almeno 24 persone hanno perso la vita e diverse persone risultano ancora disperse diversi giorni dopo l’evento in Repubblica Ceca. Tutti i Paesi sono stati colpiti da interruzioni di corrente, che hanno portato alla chiusura di scuole e fabbriche, nonché di ospedali”. È quanto si legge in uno studio sulle alluvioni storiche che hanno colpito l’Europa centrale, realizzato dal World Weather Attribution.

Per valutare in che misura il cambiamento climatico abbia alterato la probabilità e l’intensità delle forti precipitazioni che hanno portato alle gravi alluvioni, ricercatori di Repubblica Ceca, Polonia, Austria, Paesi Bassi, Svezia, Francia e Regno Unito hanno intrapreso uno studio di attribuzione sull’evento.

Per catturare gli impatti associati all’evento su larga scala, gli esperti hanno concentrato l’analisi principale su una vasta regione, che comprende Repubblica Ceca, Slovacchia, Austria, parti della Polonia, Germania, Romania e Ungheria. Per l’estensione temporale, si sono concentrati sui quattro giorni più colpiti, ossia dal 12 al 15 settembre, e hanno utilizzato la massima piovosità annuale di 4 giorni (RX4-day) come indice da analizzare.

Principali risultati dello studio

“L’intensità e la durata delle forti piogge hanno esercitato un’enorme pressione sulla protezione civile. I sistemi di gestione delle emergenze in tutta Europa sono stati rafforzati dopo le gravi inondazioni degli ultimi decenni e hanno funzionato ampiamente bene: nonostante la maggiore intensità e la scala più ampia, il numero di vittime è inferiore rispetto alle precedenti inondazioni, con 24 vittime stimate al momento della stesura, rispetto ad esempio a 232 nel 2002, quando le inondazioni hanno colpito Germania, Austria, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia e Ungheria, e almeno 100 nel 1997, quando solo Germania, Polonia e Repubblica Ceca sono state colpite dalle inondazioni. Sono anche molto inferiori rispetto alle inondazioni dell’Europa occidentale del 2021, quando oltre 200 persone hanno perso la vita”, si legge nello studio.

“Le forti piogge sono state causate da una depressione Vb, che si forma quando l’aria polare fredda scorre da nord sulle Alpi, incontrando aria molto calda nell’Europa meridionale. Le depressioni Vb sono rare, ma solitamente associate a forti piogge sull’Europa centrale. L’analisi di sistemi meteorologici analoghi nelle registrazioni osservate suggerisce che non vi è alcun cambiamento robusto nel numero di depressioni Vb analoghe dagli anni ’50”, viene precisato.

“La frequenza non è l’unica caratteristica delle depressioni Vb che potrebbe potenzialmente cambiare in un clima più caldo. Altri fattori di precipitazione possono cambiare e influenzare la probabilità e l’intensità delle precipitazioni complessive analizzate nel resto di questo studio. Nel clima odierno, che è di 1,3°C più caldo rispetto all’inizio del periodo industriale, un evento di precipitazione di questa portata è un evento molto raro che si prevede si verifichi circa una volta ogni 100-300 anni. Poiché l’evento è di gran lunga il più pesante mai registrato, il tempo di ritorno esatto è difficile da stimare sulla base di soli circa 100 anni di dati osservati. Utilizziamo un tempo di ritorno di 100 anni per il resto dell’analisi”, spiegano gli esperti nel loro studio.

Per valutare se il cambiamento climatico ha influenzato le forti precipitazioni, i ricercatori hanno determinato prima se vi è una tendenza nelle osservazioni. “Se si considera la scala regionale descritta sopra, gli eventi di forti piogge di quattro giorni sono diventati circa il doppio più probabili e il 20% più intensi rispetto all’era preindustriale. Le stime diventano più incerte se si considerano scale più locali e sono limitate in alcuni punti in alcuni dei dati osservati”, scrivono i ricercatori nel loro studio.

Per quantificare il ruolo del cambiamento climatico su questo aumento, gli esperti hanno analizzato modelli climatici in grado di simulare forti piogge nell’area e li hanno combinati con la valutazione basata sull’osservazione. “Tutti i modelli mostrano un aumento anche di intensità e probabilità, come previsto dai processi fisici in un clima in riscaldamento. Il cambiamento combinato, attribuibile al cambiamento climatico, è all’incirca un raddoppio della probabilità e un aumento del 7% dell’intensità. Tuttavia, i modelli non stanno modellando esplicitamente la convezione e nuovi studi che consentono la convezione hanno dimostrato che gli aumenti delle precipitazioni potrebbero essere stati sottostimati nei modelli climatici a bassa risoluzione. Pertanto, questi risultati sono conservativi”, affermano gli autori della ricerca.

“In uno scenario di riscaldamento futuro in cui la temperatura globale è di 2°C superiore ai livelli preindustriali, i modelli climatici prevedono eventi di pioggia di 4 giorni ancora più intensi, con un ulteriore aumento previsto di circa il 5% nell’intensità delle precipitazioni e un ulteriore aumento del 50% nella probabilità rispetto ai giorni nostri. Ancora una volta, questi numeri sono probabilmente troppo bassi, a causa della sottostima delle precipitazioni molto intense nei modelli climatici disponibili”, affermano gli esperti.

“Le aree colpite dalle inondazioni, in particolare nei vasti centri urbani lungo i principali fiumi, erano state identificate come altamente vulnerabili alle inondazioni. Queste regioni includono Nysa e Wroclaw in Polonia, Bratislava in Slovacchia, le regioni orientali di Galati e Vaslu in Romania, Bassa Austria e Vienna, nonché Ostrava, Opava, Krnov, Jeseník e Litovel in Repubblica Ceca. Le infrastrutture e i sistemi di gestione delle emergenze costruiti dopo le lezioni apprese dalle precedenti inondazioni sono stati duramente messi alla prova e in molti casi sopraffatti dalla magnitudo e dalla scala di queste inondazioni, causando danni stimati in diversi miliardi di euro”, si legge nello studio.

“Queste inondazioni erano state ben previste e il bilancio delle vittime è notevolmente inferiore rispetto alle inondazioni del 1997 e del 2002, il che indica l’efficacia degli investimenti fatti in previsioni, sistemi di allerta precoce e azioni basate sulle previsioni, tra cui evacuazioni, difese dalle inondazioni e rilasci preventivi dai bacini idrici. Tuttavia, qualsiasi perdita di vite umane sottolinea la necessità di ulteriori miglioramenti per tenere conto del cambiamento climatico nell’attuazione di difese dalle inondazioni su larga scala e nel miglioramento della comunicazione del rischio e dei piani di risposta alle emergenze”, concludono gli autori dello studio.

