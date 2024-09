Caos Ryanair a Cagliari: volo senza equipaggio, 176 passeggeri bloccati in aeroporto per tutta la notte

MeteoWeb

Un viaggio da incubo quello vissuto da 176 passeggeri del volo Ryanair FR1009, previsto per le 23:35 del 5 settembre 2024, da Cagliari a Palermo. Dopo ore di attesa e continui rinvii, il volo è stato infine cancellato, costringendo i passeggeri a trascorrere la notte nell’aeroporto di Cagliari-Elmas.

Il racconto dei passeggeri di Ryanair a Cagliari

La situazione è degenerata intorno alle 2:30, quando i passeggeri, pronti a salire a bordo, hanno scoperto che l’aereo, già in pista, era sprovvisto di equipaggio. “Prima ci hanno detto che c’era un problema di maltempo“, ha raccontato uno dei passeggeri, che viaggiava con la famiglia e figli minori. Ma successivamente, una volta giunti al gate per l’imbarco, la verità è venuta a galla: il personale di volo non era presente poiché aveva terminato il proprio turno, vincolato da limiti di ore di servizio. “Praticamente in pista c’era un aereo senza equipaggio e nessuno aveva previsto il rimpiazzo“, ha continuato il passeggero, evidenziando il disguido organizzativo.

Per i passeggeri, questa improvvisa cancellazione si è trasformata in una vera e propria odissea. Il personale dello scalo ha cercato di fornire assistenza, distribuendo brandine e acqua grazie all’intervento di Sogaredyn. Tuttavia, alcune famiglie con persone fragili hanno preferito accettare l’offerta di trascorrere la notte in albergo. Altri, invece, hanno deciso di aspettare il primo volo disponibile per Bologna per poi proseguire verso Palermo. Molti, però, stanno ancora valutando se trattenersi in Sardegna e acquistare un nuovo biglietto per i prossimi giorni. Le alternative, infatti, non sono numerose: sul sito di Ryanair il primo volo disponibile per Palermo è lunedì 9 settembre, con tariffe che partono da 270 euro a persona.

La rabbia tra i passeggeri è palpabile, tanto che molti di loro si sono già organizzati in una chat di gruppo con l’intenzione di rivolgersi a un legale per chiedere i rimborsi dovuti. “Siamo stati abbandonati dalla compagnia. Solo il personale dello scalo ci ha fornito assistenza“, ha dichiarato un altro passeggero. “Abbiamo raccolto i contatti di quasi tutti i presenti e ora decideremo come procedere e se presentare anche un esposto“.

La vicenda evidenzia una gestione carente delle emergenze da parte della compagnia aerea, con ripercussioni pesanti su centinaia di viaggiatori. Ryanair non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito all’accaduto, mentre i passeggeri continuano a cercare soluzioni per rientrare a casa.

