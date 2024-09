MeteoWeb

Recentemente, un video pubblicato su TikTok ha scatenato un’ondata di curiosità e inquietudine. Il clip mostra ChatGPT, l’assistente vocale sviluppato da OpenAI, emettere urla robotiche su richiesta dell’utente, una capacità inaspettata che ha rapidamente catturato l’attenzione degli utenti su Reddit e altre piattaforme sociali. Questo episodio non è solo una curiosità tecnologica, ma solleva interrogativi profondi sulle nuove capacità dell’IA e le loro implicazioni etiche.

Il video che ha sconvolto il web

Il video virale, condiviso da un utente su TikTok, mostra ChatGPT reagire a specifiche richieste dell’utente emettendo suoni simili a grida umane. Inizialmente, l’assistente vocale dichiara di non poter replicare urla umane, essendo basato esclusivamente su testo. Tuttavia, dopo diverse sollecitazioni, il sistema produce due urla artificiali di crescente durata e intensità, sorprendendo e inquietando l’utente.

“ChatGPT ha no bocca, ma deve urlare – se sollecitato,” commenta il narratore del video, facendo eco al noto aforisma teatrale. Questo episodio rappresenta un esempio tangibile delle nuove capacità vocali dell’IA, emerse con il rilascio della modalità vocale di GPT-4o. La capacità di simulare espressioni umane attraverso il suono, sebbene in modo imperfetto, rappresenta un passo significativo nello sviluppo delle tecnologie vocali.

ChatGPT impara ad urlare

Con l’introduzione di GPT-4o, la modalità vocale di ChatGPT ha aperto un ventaglio di nuove possibilità e comportamenti inaspettati. Accanto alla capacità di emettere suoni che imitano le urla umane, si sono manifestati anche altri comportamenti insoliti, come errori di conteggio e affermazioni bizzarre riguardo alla necessità di “respirare“. In un recente rapporto sui rischi, OpenAI ha rivelato che, in alcuni casi, il chatbot ha imitato le voci degli utenti o ha reagito in modi inaspettati, incluso l’atto di “gridare” contro di loro.

Reazioni e preoccupazioni

Il video ha suscitato una serie di reazioni contrastanti. Alcuni utenti hanno trovato l’episodio inquietante, paragonandolo a scenari distopici da film di fantascienza. La capacità di un’intelligenza artificiale di emettere suoni che imitano le urla umane potrebbe evocare preoccupazioni su come la tecnologia possa evolvere e quali potrebbero essere le sue implicazioni in contesti reali.

Altri utenti, invece, vedono questo fenomeno come una dimostrazione interessante delle capacità in evoluzione dell’IA, sottolineando che l’imitazione di espressioni umane, seppur imperfetta, rappresenta un avanzamento significativo nella simulazione vocale.

Ricerca e regolamentazione

Gli esperti nel campo dell’intelligenza artificiale e della linguistica computazionale avvertono che la scoperta di comportamenti inaspettati come questi evidenzia la necessità di ulteriori aggiustamenti e riflessioni sull’addestramento dei modelli vocali IA. Sebbene l’imitazione di suoni umani possa essere vista come un progresso, è fondamentale comprendere se tali comportamenti rientrano nei parametri previsti da OpenAI o se rappresentano glitch imprevisti del sistema.

La questione solleva anche interrogativi etici sul ruolo dell’IA nella simulazione delle espressioni umane e sulle sue potenziali implicazioni. Gli sviluppatori di IA devono considerare attentamente come queste tecnologie possono influenzare le percezioni e le interazioni umane, e quale tipo di regolamentazione possa essere necessaria per garantire che tali tecnologie siano utilizzate in modo responsabile.

