Che cos’è la tristezza di settembre? Ecco come guarirla

Con l’arrivo di settembre, molti di noi si trovano ad affrontare una transizione significativa: la fine dell’estate e l’inizio di un nuovo ciclo. Questo periodo, purtroppo, non è sempre vissuto con entusiasmo. Per alcuni, settembre può portare con sé una sensazione di tristezza e inquietudine che, sebbene possa sembrare banale, può avere un impatto profondo sulla nostra salute mentale. Questo fenomeno è noto come tristezza stagionale e può manifestarsi in vari modi, influenzando la nostra vita quotidiana e il nostro benessere complessivo.

Il dottor Arun Thiyagarajan, direttore medico di Clinica sanitaria di Bupa, afferma: “Proprio come ci sentivamo da bambini quando settembre era il mese in cui tornavamo a scuola, questo periodo porta un senso di trepidazione e naturalmente possiamo sentirci un po’ inquieti“. Questo cambiamento stagionale, sebbene non segni ufficialmente l’inizio dell’autunno, sembra influenzare profondamente il nostro stato d’animo e la nostra salute mentale. È un momento dell’anno che può evocare sentimenti di nostalgia, ansia e una generale sensazione di incertezza.

Che cos’è la tristezza di settembre?

L’ansia è una risposta emotiva complessa che può includere sentimenti di disagio, paura e preoccupazione. La gravità dell’ansia può variare notevolmente da persona a persona e può avere un impatto dirompente sulla vita quotidiana. Gli inneschi possono essere molteplici, come eventi significativi nella vita, cambiamenti ambientali o anche semplici cambiamenti stagionali.

Il dottor Thiyagarajan spiega: “Anche se settembre non è ufficialmente l’inizio dell’autunno, sembra un cambio di stagione, che può svolgere un ruolo nel nostro umore e nella nostra salute mentale. Il disturbo affettivo stagionale (SAD) è un tipo di depressione che va e viene secondo uno schema stagionale“. Questa condizione è caratterizzata da sintomi depressivi che emergono e scompaiono con i cambiamenti delle stagioni.

Il SAD, o disturbo affettivo stagionale, è un tipo di depressione che segue un ciclo annuale, manifestandosi generalmente nei mesi più bui dell’anno e migliorando con l’arrivo della primavera. Non esiste una causa definitiva per il SAD, ma si sospetta che la diminuzione della luce solare possa giocare un ruolo cruciale. La teoria principale suggerisce che la mancanza di luce solare possa influenzare il funzionamento dell’ipotalamo, una parte del cervello responsabile della regolazione di numerosi processi biologici, inclusa la produzione di serotonina. La serotonina è un neurotrasmettitore che influisce su umore, appetito e sonno. La sua carenza può contribuire ai sintomi depressivi associati al SAD.

Sintomi del SAD

Riconoscere i sintomi del SAD e dell’ansia è fondamentale per affrontare efficacemente questi disturbi. I sintomi possono variare, ma spesso includono tristezza persistente, affaticamento, irritabilità, difficoltà di concentrazione e alterazioni del sonno. Alcuni individui possono anche sperimentare un aumento dell’appetito e un desiderio di cibi ricchi di carboidrati. Questi sintomi possono influenzare significativamente la qualità della vita e la capacità di svolgere le attività quotidiane.

La consapevolezza di questi segnali è cruciale. È importante prestare attenzione ai cambiamenti nel proprio stato d’animo e nella propria energia durante i cambiamenti stagionali. Riconoscere precocemente i sintomi del SAD e dell’ansia può facilitare un intervento tempestivo e migliorare la gestione del disturbo.

Affrontare la tristezza di settembre

Affrontare la tristezza stagionale a settembre e l’ansia richiede una combinazione di strategie pratiche e interventi proattivi. Ecco alcuni approcci che possono aiutare a gestire questi disturbi e migliorare il benessere mentale:

Comprendere e comunicare

L’ansia può essere opprimente e difficile da gestire da soli. Parlarne con amici, familiari o professionisti può aiutare a chiarire la causa sottostante e ridurre il peso dell’ansia. “Un problema condiviso è un problema dimezzato“, come si suol dire. La comunicazione aperta e sincera può fornire supporto emotivo e pratico, facilitando la comprensione e la gestione dell’ansia.

Inoltre, la terapia cognitivo-comportamentale (CBT) è un’opzione efficace per affrontare l’ansia. La CBT aiuta a identificare e modificare i modelli di pensiero negativi e a sviluppare strategie di coping più efficaci. Parlare con un terapeuta può fornire strumenti preziosi per affrontare le sfide quotidiane e migliorare la resilienza emotiva.

Rimanere occupati

Mantenere la mente e le mani occupate può essere una strategia semplice ed efficace per gestire l’ansia. Impegnarsi in attività che piacciono e che distraggono può aiutare a mantenere uno stato d’animo positivo. Attività come hobby, sport, o progetti creativi possono servire come distrazioni salutari e contribuire a migliorare l’umore.

La partecipazione a eventi sociali e il mantenimento di una routine attiva possono anche aiutare a prevenire la depressione stagionale. Essere coinvolti in attività che ci appassionano e che ci collegano ad altri può aumentare il senso di realizzazione e di connessione sociale.

Assorbire la vitamina D

Con l’arrivo dell’inverno, la disponibilità di luce solare diminuisce, e questo può influenzare i livelli di vitamina D nel corpo. La vitamina D è essenziale per la salute mentale e il benessere, poiché aiuta a regolare i livelli di serotonina e melatonina. Approfittare dei momenti di sole e considerare l’assunzione di integratori di vitamina D, se necessario, può migliorare l’umore e aumentare i livelli di energia.

È importante consultare un medico prima di iniziare qualsiasi supplementazione. Un professionista può fornire indicazioni specifiche sui dosaggi e sulle opzioni più adatte per le proprie esigenze individuali.

Praticare la consapevolezza

La meditazione e la consapevolezza sono strumenti potenti per migliorare il benessere mentale. La pratica della consapevolezza può aiutare a gestire lo stress e l’ansia, migliorando la qualità della vita. Dedica del tempo alla meditazione, alla respirazione profonda e ad altre tecniche di rilassamento. Questi pratiche possono contribuire a ridurre l’ansia e a promuovere una maggiore tranquillità interiore.

La mindfulness, o consapevolezza, aiuta a rimanere ancorati al presente e a ridurre il rimuginare e la preoccupazione. Anche brevi sessioni quotidiane di meditazione possono avere un impatto significativo sul benessere mentale e sulla gestione dell’ansia.

Supporto e risorse aggiuntive

Oltre alle strategie personali, è fondamentale accedere a risorse di supporto professionale se necessario. La consulenza psicologica e la terapia sono opzioni valide per chi affronta il SAD o l’ansia stagionale. Rivolgersi a un professionista della salute mentale può fornire un supporto specializzato e personalizzato per affrontare i sintomi e migliorare la qualità della vita.

Inoltre, molte organizzazioni e associazioni offrono risorse educative, gruppi di supporto e interventi di prevenzione per il disturbo affettivo stagionale e l’ansia. Informarsi su queste risorse e fare uso di esse può essere utile per trovare ulteriori supporti e strategie di coping.

Settembre può rappresentare un periodo di cambiamento e riflessione, ma anche di tristezza stagionale per alcuni individui. Comprendere le radici dell’ansia e del disturbo affettivo stagionale è fondamentale per affrontare efficacemente questi sentimenti. Attraverso la comunicazione, il mantenimento dell’occupazione, l’assorbimento di vitamina D e la pratica della consapevolezza, possiamo mitigare gli effetti negativi di questo periodo dell’anno e promuovere un benessere mentale duraturo.

